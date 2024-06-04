قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الطيران الحربي التابع لها قصف هدفا في منطقة التنف التي تسيطر عليها الولايات المتحدة قرب المثلث الحدودي الأردني - العراقي - السوري.



ونقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سورية، قوله إن الطيران الحربي الروسي قصف قاعدة لمن وصفهم بـ «إرهابيين» ضمن المنطقة التي تسيطر عليها القوات الأميركية في منطقة التنف، شرقي محافظة حمص.



وقال يوري بوبوف، إن الاستهداف هو الثاني من نوعه، إذ دمر سلاح الجو الروسي، مكانا لما قال انه انتشار المسلحين الذين خرجوا من «التنف» وكانوا يختبئون في «مناطق يصعب الوصول إليها» بسلسلة جبال العمور بمحافظة حمص.



وفي منتصف الخط الحدودي بين سورية وجارتيها الأردن والعراق، الممتد بطول نحو 416 كيلومترا، أقامت الولايات المتحدة قبل سنوات ما يعرف اليوم باسم منطقة «55 كيلومترا» أو «حامية التنف» أو قاعدة «التنف».



كلمة «التنف» التي ترد دائما خلال الإشارة إلى هذه القاعدة العسكرية ترجع إلى قرية التنف، الواقعة شرقي حمص على الخط الحدودي نفسه، حيث يقع مركز القاعدة نفسها، وعلى امتداد 55 كيلومترا، تنتشر قوات محلية مدعومة من واشنطن في محيط مركز القاعدة.



ولم يعلن «جيش سوريا الحرة» الفصيل العسكري المدعوم أميركيا وينتشر في التنف، عن وقوع أي استهداف داخل المنطقة التي تنتشر قواته فيها إلى جانب القوات الأميركية، كما لم تعلق واشنطن على الاستهداف.