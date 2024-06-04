عبر الرئيس الأميركي جو بايدن لابنه هانتر الذي بدأت محاكمته بتهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني امام محكمة فيدرالية، عن «حبه الكبير» بينما امتنع عن التطرق إلى القضية نفسها.



وقال بايدن في بيان أمس «كرئيس لن أعلق على إجراء فيدرالي جار، ولكني كأب اكن حبا لا حدود له لابني وأثق به وأحترم قوته».



وبدأ أمس اختيار هيئة المحلفين في محاكمة هانتر بايدن (54 عاما) بتهمة حيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية عام 2018، في أول محاكمة لابن رئيس حالي في وقت يسعى فيه والده لولاية ثانية.



واتهم هانتر بايدن بالاحتيال الضريبي في قضية أخرى.



وتأتي محاكمة نجل بايدن، المرجح استمرارها نحو أسبوعين، في وقت لا يزال يتردد صدى الإدانة التاريخية للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب بعد خضوعه لمحاكمة استمرت ستة أسابيع أمام المحكمة الجنائية في نيويورك.



ويعد هانتر بايدن أحد الأهداف المفضلة لخصوم والده الجمهوريين، لاسيما دونالد ترامب.



وفي حال ادانته، سوف يحكم على هانتر بالسجن لمدة أقصاها 25 عاما. ولكن من الناحية العملية، وضع عدد قليل من المدانين في قضايا مماثلة خلف القضبان.



ويقول نجل بايدن إنه أنهى أربع سنوات من الإدمان في عام 2019، أي بعد شراء السلاح الناري المثير للجدل.



غير أنه كتب في استمارة لشراء السلاح في عام 2018، أنه ليس مدمنا على المخدرات، الأمر الذي يحمل تناقضا وفق جوهر الاتهام المقدم من الادعاء، الذي اعتبر ذلك كذبا يعاقب عليه القانون الأميركي.



ويدحض الدفاع هذه الاتهامات، مؤكدا أن هانتر بايدن لم يكن يعتبر مدمنا أثناء ملء الاستمارة، ومشيرا إلى أنه لم يتم شرح المصطلح له.



وسيسمع المحلفون عن تعاطي المدعى عليه للمخدرات بينما يروي المدعون الأحداث التي دفعته إلى شراء السلاح الناري في ولاية ديلاوير.



وقد ضغط فريق الدفاع من أجل تعريفات ضيقة لمصطلحي «المدمن» و«المستخدم»، وطلب تعليمات تتطلب البراءة إذا قررت هيئة المحلفين أن المدعى عليه لا يعتبر نفسه مناسبا لهذه التعريفات.



وبحسب الدفاع «شخص ما، مثل السيد بايدن، الذي كان قد أكمل للتو برنامج إعادة تأهيل مدته 11 يوما (..) يمكن أن يعتقد بالتأكيد أنه لم يكن مستخدما أو مدمنا للتوتر الحاضر».



هذا وأكد عضو الكونغرس الديموقراطي آدم شيف، وهو حليف لبايدن، لشبكة «سي. إن. إن» الأخبارية أنه يجب على الأميركيين «أن يحترموا تماما» حكم هيئة المحلفين، مهما كان.



وأضاف «أعتقد أن الرئيس نفسه سيحترم الحكم - بقدر ما هو مؤلم رؤية أحد أبنائه يحاكم».