لقي اعتزام «الإدارة الذاتية» التي أعلنها الأكراد من جانب واحد في شمال شرق سورية، اجراء انتخابات محلية في مناطق سيطرتها التي أعلنت تقسيمها إلى سبع مقاطعات خلافا للتقسيمات الادارية التي كانت ابان سيطرة الدولة السورية عليها.



أول الرافضين كانت واشنطن حليفة الإدارة الذاتية وواجهتها العسكرية قوات سوريا الديموقراطية «قسد» الذي عبرت عنه السفارة الأميركية في سورية عبر موقعها على الإنترنت بالقول: إن أي انتخابات تجري في سورية يجب أن تكون حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، وفق ما دعا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ودعت إلى عدم إجراء هذه الانتخابات، واعتبار أن الظروف الملائمة لمثل هذه الانتخابات غير متوافرة بشمال شرق سورية في الوقت الحاضر.



من جهتها، شددت تركيا المعنية المباشرة بالخطوة التي تجري على الطرف المقابل من حودها رفضها الخطوة، وأكدت وزارة الدفاع التركية، أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع يهدد أمنها القومي وينتهك وحدة أراضي سورية.



جاء ذلك في تصريحات أدلت بها مصادر في الوزارة للصحافيين خلال إحاطة قدمها مستشار العلاقات العامة والإعلام في الوزارة زكي آق تورك، وذلك ردا على سؤال بشأن إجراء الانتخابات المحلية.



وتعتبر أنقرة «قسد» امتدادا سوريا لتنظيم حزب العمال الكردستاني «بي كي كي» ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر في وزارة الدفاع التركية أن التنظيم الإرهابي يسعى إلى إضفاء الشرعية لنفسه بتشجيع ودعم من أطراف أخرى.



وأوضحت المصادر، أن ما يسمى بالإجراءات الانتخابية، غير مقبولة من حيث وحدة الأراضي السورية، ويمكن أن تتولد عنها آثار سلبية على حماية السلام والطمأنينة في المنطقة.



وفيما التزمت حكومة دمشق بالصمت، نقلت صحيفة «الوطن» الموالية لها عن مصادر اهلية تحذيرها من أن إصرار ما تسمى «الإدارة الذاتية» على المضي في هذه الانتخابات سيترتب عليه تبعات سياسية وحتى ميدانية.



وأكد أمين فرع حزب البعث في الحسكة تركي عزيز حسن في تصريح لـ«الوطن»، أن المشروع الانفصالي القائم حاليا مرفوض رفضا قاطعا ولا سلطة شرعية لما يسمى الإدارة الذاتية للقيام بانتخابات في المناطق التي تسيطر عليها والانتخابات الوحيدة الشرعية المعترف بها هي انتخابات الإدارة المحلية التي جرت تحت سلطة الدولة السورية.



من جانبه، حذر الائتلاف الوطني السوري المعارض من أن الانتخابات التي تعتزم «الإدارة الذاتية» تنظيمها، تشكل تهديدا لوحدة البلاد.



وأكد الائتلاف في بيان عدم شرعية وخطورة ما اتخذته «الإدارة الذاتية» من قرارات وقوانين وإجراءات، خاصة قانون «التقسيمات الإدارية» الذي نسبت مرجعيته إلى «العقد الاجتماعي»، وما تبعه من الإعلان عن «الانتخابات البلدية».



وشدد البيان على أن «الأولوية القصوى للالتزام الدولي باستقلال ووحدة سورية، وسلامتها الإقليمية، ووحدة الشعب السوري، وسيادته على كامل الأراضي السورية، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ورفض أي إجراءات تعزز المشاريع التقسيمية أو الانفصالية من أي جهة كانت».



من جهته، عد المجلس الوطني الكردي، الانتخابات غير محايدة ومحسومة النتائج لتكريس وهيمنة سلطة «حزب الاتحاد الديمقراطي» وتفتقر إلى الشرعية، فيما كشفت مصادر أهلية لـ«الوطن» عن لجوء مسؤولي ما يسمى «الإدارة الذاتية» في دير الزور والحسكة والرقة إلى تهديد السكان بالاعتقال وبقطع الخدمات عنهم إن لم يشاركوا في العملية الانتخابية التي ستطلقها في الـ 11 من يونيو الجاري.