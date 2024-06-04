

يعقوب العوضي



حافظ الكويت على لقبه بطلا للدوري العام لكرة اليد بعد فوزه على العربي 33-25 في اللقاء الذي جمعهما أمس الأول ضمن منافسات الجولة السابعة، ليرفع «الأبيض» رصيده إلى 38 نقطة فيما بقي «الأخضر» على رصيده السابق بـ23 نقطة، وبذلك حسم رسميا لقب الدوري للمرة الـ12 على التوالي والـ14 في تاريخه قبل 3 جولات من نهاية البطولة.



وانفرد «العميد» بصدارة الترتيب العام بعدما تلقى القادسية خسارة جديدة وهذه المرة من كاظمة 30-28 ليستقر رصيد «الأصفر» عند 29 نقطة بينما ارتفع رصيد «البرتقالي» إلى 30 نقطة، وبذلك يتعذر على القادسية اعتلاء صدارة الترتيب حتى لو ربح جميع مبارياته المتبقية وخسر الكويت كل مبارياته. وفي مباراة ثالثة فاز برقان على السالمية 43-32 ورفع رصيده إلى 20 نقطة، فيما استقر «السماوي» على رصيده السابق بـ25 نقطة.



وستقام منافسات الجولة الثامنة من البطولة غدا، حيث ستشهد 3 مباريات، تجمع الأولى العربي وبرقان، والثانية القادسية مع السالمية فيما يلعب الكويت مع كاظمة.



من جانب آخر، انطلقت أمس استعدادات المنتخب الوطني للناشئين بقيادة المدرب المونتنيغري ماركو ومساعده الوطني حسين حبيب وذلك على فترة واحدة صباحية اذ ينتظر منتخبنا المشاركة في البطولة الآسيوية أغسطس المقبل، كما انطلقت تدريبات منتخب الشباب بقيادة المدرب سعيد حجازي ومساعده محمد مسعودان على فترة واحدة مسائية.