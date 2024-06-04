

مبارك الخالدي



يصل منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى مدينة كالكوتا الهندية اليوم قادما من تايلند استعدادا لمواجهة المنتخب الهندي الخميس المقبل ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى الدور الحاسم المؤهل إلى كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، وكأس آسيا 2027 في السعودية.



وستغادر بعثة الأزرق اليوم تايلند، مختتمة معسكرا قصيرا أقيم تحضيرا للمباراة لتتوجه إلى الهند في رحلة تستغرق أكثر من ساعتين، حيث يؤدي منتخبنا تدريبه الوحيد غدا على ملعب المباراة المرتقبة. ويحتل الأزرق المركز الرابع والأخير في مجموعته الاولى برصيد 3 نقاط، فيما تتصدر قطر ترتيب المجموعة بـ12 نقطة ضمنت من خلالها التأهل إلى الدور الحاسم لتصفيات المونديال والتواجد في بطولة كأس آسيا 2027، ويحتل المنتخب الهندي المركز الثالث بـ 4 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب أفغانستان الذي يحمل الرصيد نفسه من النقاط.



‏الى ذلك قام سفيرنا في مملكة تايلند محمد حسين الفيلكاوي بزيارة المنتخب الوطني في بانكوك مساء امس للشد من أزرهم وتشجعيهم على تقديم أفضل أداء في المواجهتين المقبلتين.



على الجهة الأخرى، أكد مدرب منتخب الهند الكرواتي ايغور ستيماتش سعيه إلى تحقيق الفوز على الأزرق، وقال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الهندي لكرة القدم ان الفوز في المباراة أمر بالغ الأهمية وسنجعل ليلة الـ6 من يونيو لصنع التاريخ، وهي أهم مباراة في تاريخ الهند الكروي منذ ثلاث عقود، وعلينا ان نكون مستعدين للعب بجودة وسرعة عالية معا.



وأضاف: إن لم نسجل في أول نصف ساعة فعلينا الصبر، حيث اننا تفوقنا عليهم (الأزرق) بدنيا في المباريات السابقة، وتركيزنا منصب على الكرات الثابتة واللعب الهجومي.