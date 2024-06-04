

مبارك الخالدي



أعلن اتحاد الكرة إطلاق مسابقة كروية جديدة بمسمى «دوري بلو للاعبين المحليين» وإدخال تعديلات على نظام المسابقات المحلية تقضي بتقليص قائمة الفريق الأول من 30 إلى 25 لاعبا اعتبارا من الموسم المقبل 2024-2025.



جاء ذلك في مؤتمر عقد أمس الأول شرح خلاله نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة هايف المطيري خطة وآلية المسابقات، وذلك بحضور الأمين العام المساعد لشؤون المسابقات والخدمات المساندة د.صالح المجروب ومدير إدارة المسابقات د.حامد الشيباني وممثلي الأندية المحلية.

وقال المطيري إن «دوري بلو للاعبين المحليين» سيقام من دور واحد ثم ينقسم إلى قسمين، الأول «ذهبي» يضم الفرق التي احرزت المراكز من الأول إلى السابع، والثاني «الفضي»، ويضم الفرق من المركز الثامن إلى الـ15.

وأوضح أن هذا الدوري يعد فرصة للاعبين المحليين الذين لا يحصلون على فرصة اللعب مع الفريق الأول كثيرا، وسيسهم في رفع لياقة بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، موضحا أنه يعتبر بديلا لدوري تحت 21 عاما. وأضاف قائلا: «اعتبارا من الموسم المقبل سيتم إدخال تعديلات على نظام المسابقات بتقليص قائمة الفريق الأول من 30 إلى 25 لاعبا والاستمرار في قرار التعاقد مع 5 محترفين».

وأشار المطيري إلى أن ‏الاجتماع تطرق إلى موعد انطلاق المسابقات المحلية، وكذلك تحديد مواليد كل بطولة سنية، إلى جانب تحديد موعد فترتي تسجيل اللاعبين الصيفية والشتوية.