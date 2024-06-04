

مبارك الخالدي



وجه عدد من المدربين الوطنيين رسائل إلى منتخبنا الوطني لكرة القدم الذي يخوض مواجهة مصيرية امام منتخب الهند الخميس المقبل ضمن مشواره في التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى الدور الحاسم من تصفيات مونديال 2026 في اميركا وكندا والمكسيك، وكأس آسيا في السعودية 2027، اذ ان خسارة المنتخب تعني مباشرة الخروج من السباق والابتعاد تماما عن المشاركة في المحفلين الدوليين، الامر الذي سيشكل انتكاسة ربما هي الاسوأ في تاريخ الازرق الطويل والحافل بالانجازات.



وفي هذا الاطار، قال المدرب والمحلل صالح العصفور إنه رغم كل اختلافاتنا مع الجهاز الفني خلال الفترة التي تسلم فيها قيادة الازرق الا اننا الان امام مباراتين مفصليتين أعتقد انهما في المتناول، ونحن نعول فيهما على لاعبينا وشجاعتهم وثقتهم في انفسهم، ونقول لهم لا تهابوا الجمهور او ضغط المباراتين، فعندما تتحرك الكرة في الملعب تتغير أمور كثيرة.



وأضاف العصفور ان الكويت تقف بثقلها خلف الازرق في هاتين المواجهتين، لاننا لا نريد الغياب عن الاستحقاقات المقبلة. وأوضح بالقول «لم يكن البرتغالي بينتو خلال الفترة السابقة ومنذ توليه القيادة الفنية مقنعا في اسلوبه او اختياراته، ونصيحتي له كمدرب ومتابع ومحب لمنتخب بلدي ان يعتمد على اكبر عدد من لاعبي نادي الكويت لخوض المباراتين لانهم الاجهز فنيا وبدنيا مع تواجد خالد ابراهيم وسلطان العنزي في التشكيلة لخبرتهما الطويلة وقوتهما البدنية».



الوقوف خلف لاعبينا



من جانبه، طالب المدرب راشد بديح اللاعبين والجهاز الفني باللعب بشعار الفوز ولا غيره، آملا في ضمان التواجد في نهائيات كأس آسيا المقبلة والتأهل إلى الدور الحاسم من تصفيات المونديال، وهي في وجهة نظري صعبة للغاية وربما لن نتمكن من تجاوزها.



وأضاف ان ملاحظاتنا كثيرة على اداء المنتخب في الفترة السابقة واختيارات الجهاز الفني، اذ كان من الضروري تواجد عنصري الخبرة الحارس خالد الرشيدي والقائد بدر المطوع على الاقل لخوض مواجهتي الهند وافغانستان لحاجة المنتخب لهما في هذا التوقيت، ولكن للاسف ليس امامنا الآن سوى الوقوف خلف لاعبينا داعين لهم بالتوفيق وبذل الجهد وعدم الخوف والرهبة من المباراة.



مسؤولية كبيرة



بدوره، طالب المدرب محمد دهيليس لاعبي الازرق بتحمل مسؤوليتهم، وقال «امامكم مسؤولية كبيرة ومصيركم في استكمال المشوار في التصفيات لايزال في ايديكم وانتم قادرون على تخطي المباراتين بكل ثقة واريحية لثقتنا فيكم ومعرفتا بما تملكون من قدرات فنية، ولكن شريطة الالتزام بالتركيز الذهني خلال المباراة وعدم التأثر بالضغط الاعلامي المصاحب لمباراة الهند على وجه التحديد».



وأضاف انه من المفترض ان لاعبينا جاهزون من الناحية البدنية لانتهاء بطولة الدوري قريبا، ولخوض مثل هذه المواجهات يتم التركيز على العامل النفسي والذهني وشحذ الهمم وهو دور الاداريين ذوي الخبرة، وهذا الاسلوب معمول به في كل منتخبات العالم.