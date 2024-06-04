عقد قطب صناعة الإعلام الأميركي روبرت مردوخ زفافه، بعد أن بلغ الثالثة والتسعين من عمره، للمرة الخامسة في حياته. وأعلنت الصحف التي تمتلكها مؤسسته الإعلامية «نيوز كورب»، أن مردوخ الذي يتمتع بأصول أسترالية، تزوج إيلينا جوكوفا، وهي عالمة أحياء متقاعدة (67 عاما) وذات أصول روسية، وتم ذلك في حفل أقيم بمزرعة الكروم التي يمتلكها مردوخ في بيل إير بولاية كاليفورنيا. وكان مردوخ وعروسه قد أعلنا خطبتهما مارس الماضي، وكانت آخر زيجاته قبل ذلك من من عارضة الأزياء والممثلة جيري هول التي تزوجها عام 2016 وانفصلا بالطلاق عام 2022، وفق ما أوردت «سكاي نيوز عربية».