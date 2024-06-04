عقد وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر ومصر اجتماعا افتراضيا ناقشوا خلاله تطورات جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى صفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات بشكل كاف إلى قطاع غزة. وأكد الوزراء دعمهم هذه الجهود، كما بحثوا المقترح الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن لتحقيق ذلك.



كما شدد الوزراء على أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع مقترح الرئيس الأميركي بهدف الاتفاق على صفقة تضمن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وبما ينهي معاناة أهل القطاع.



وأكد الوزراء ضرورة وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها وعودة النازحين إلى مناطقهم وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع، وإطلاق عملية إعادة إعمار في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبتواقيت محددة وضمانات ملزمة.



من ناحية أخرى، شدد الوزراء على أن تنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، هو سبيل تحقيق الأمن والسلام للجميع في المنطقة. وأكد البيان الختامي لاجتماع الوزراء الخمسة «على أهمية التعامل بجدية مع مقترح بايدن بهدف الاتفاق على صفقة تضمن وقفا دائما لإطلاق النار»، وضرورة وقف العدوان على غزة وعودة النازحين وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل.



وفي السياق ذاته قال، البيت الأبيض ان الخلافات بين إسرائيل وحماس حول مسودة الصفقة بسيطة ويمكن حلها.وكان متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أكد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتبر مقترح بايدن «غير مكتمل».



ونقل المتحدث الحكومي ديفيد مينسر عن نتنياهو قوله إن «الخطوط العريضة التي قدمها الرئيس بايدن غير مكتملة»، مشيرا إلى أن «الحرب ستتوقف بهدف إعادة الرهائن»، ومن ثم تجري مناقشات حول كيفية تحقيق هدف الحرب المتمثل بالقضاء على «حماس». وفي بيان منفصل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ان «الادعاءات بأننا وافقنا على وقف إطلاق النار دون تلبية شروطنا غير صحيحة».



ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله إن ما عرضه الرئيس بايدن بشأن مقترح الصفقة لم يكن دقيقا، رافضا الموافقة على وقف الحرب قبل تحقيق أهدافها.



وأضاف «يمكننا وقف القتال 42 يوما لإعادة الرهائن لكننا لن نتخلى عن النصر المطلق». وذكرت مصادر مطلعة في تصريحات لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أن نتنياهو استدعى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير وأبلغه بأنه، خلافا لما أعلنه الرئيس الأميركي حول الصفقة، لا يوجد في مسودتها أي بند يتضمن وقف الحرب.



وفي سياق متصل، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت أن أي اتفاق يجب أن يشمل انتهاء «حماس».



وشدد غالانت في بيان على أنه أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي أمس الاول بأنه «يجب تفكيك حماس كسلطة حاكمة وعسكرية في غزة».



في غضون ذلك، تتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر، لاسيما في ظل استمرار إغلاق معبر رفح الذي يعد منفذا أساسيا لدخول المساعدات الإنسانية، منذ سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني منه في 7 مايو الفائت.



وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن النزوح القسري دفع أكثر من مليون شخص الى الفرار من رفح جنوب قطاع غزة.



وذكرت «أونروا» في بيان على حسابها بمنصة «إكس» أمس أن آلاف العائلات تحتمي الآن في مرافق الوكالة الأممية المتضررة والمدمرة في خان يونس جنوب القطاع.



ميدانيا، تواصلت المعارك بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي المقاومة الفلسطينية في مناطق شمال القطاع ووسطه وجنوبه، بعد قرابة ثمانية أشهر من الحرب المدمرة.