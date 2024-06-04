أنهت ايران أمس عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 لاختيار رئيس خلفا لابراهيم رئيسي الذي قضى في حادث مروحية قبل اسابيع، وكان رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف ضمن المتقدمين في اليوم الأخير لتسجيل المرشحين الذين يعتزمون المشاركة في هذه الجولة من الانتخابات.



وقدم قاليباف أوراقه لطلب الترشح في الانتخابات الرئاسية في الدورة الـ 14، وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، بأن رئيس البرلمان قام بتسجيل اسمه للترشح في الانتخابات الرئاسية وذلك بحضوره في مقر الانتخابات بوزارة الداخلية.



وأضافت ان من بين المتقدمين للترشح النائب الاول للرئيس الايراني السابق اسحاق جهانغيري، وأعلن المتحدث الرسمي باسم مقر الانتخابات أنه لن يتم تمديد الموعد النهائي للتسجيل. يذكر ان سعيد جليلي، وعلي لاريجاني، وعبد الناصر همتي، ومصطفى كواكبيان، وعلي رضا زاكاني، ووحيد حقانيان، ومحمود احمدي نجاد وعددا آخر من الشخصيات سجلوا أسماءهم للترشح في الانتخابات الرئاسية. وبعد انتهاء المهلة لتسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية، يدخل مجلس صيانة الدستور في عملية دراسة التأهيل في الفترة من 4 إلى 10 يونيو، وسيتم نشر أسماء المرشحين النهائيين للانتخابات الرئاسية في 11 يونيو الجاري.



وسيبدأ موعد الحملات الانتخابية بمدة أسبوعين من 12 إلى 26 يونيو الجاري، على أن تجري الانتخابات التاسعة لرئاسة الجمهورية في ايران في 28 يونيو.



من جهة أخرى، على الرغم من وجود فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران لمراقبة البرنامج النووي، فقد رأى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن على إيران إظهار مزيد من الشفافية بشأن برنامجها النووي.



وأضاف في كلمة أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من فيينا أمس، أنه لا يمكن وضع تقرير عن أجهزة الطرد المركزي في إيران بسبب منع الزيارات.



كما تابع أن على الوكالة أن تكون قادرة على الوصول لمنشآت إيران النووية، مشددا: «نريد مزيدا من أنظمة الرقابة والتحقق في إيران».



وقال غروسي: «إن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب، بما في ذلك الاحتياطيات التي تصل نسبتها إلى 60% تتزايد يوما بعد يوم وفقدت الوكالة المعرفة فيما يتعلق بإنتاج وحجم أجهزة الطرد المركزي، والدوارات والذيول، والماء الثقيل، وتركيز خام اليورانيوم. لقد مرت أكثر من ثلاث سنوات منذ التعليق المؤقت لتنفيذ البروتوكول الإضافي من جانب إيران».



وختم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال: «هناك أيضا تقريري عن اتفاقية ضمانات معاهدة حظر الانتشار النووي مع الجمهورية الإسلامية الايرانية. ولم يتم إحراز أي تقدم في حل قضايا الضمانات المتبقية. ولم تقدم إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية تفسيرا فنيا صحيحا لوجود جزيئات اليورانيوم من صنع الإنسان في ورامين وتورقوزاباد، ولم تبلغ الوكالة بالمواقع الحالية للمواد النووية أو المعدات الملوثة».