ارتفع عدد القتلى والجرحى الذين خلفهم القصف الإسرائيلي على ريف حلب الشمالي فجر أمس، في استهداف لمواقع جديدة لم يسبق أن طاولتها الغارات الاسرائيلية، بحسب مواقع إخبارية سورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر بوزارة الدفاع قوله: «شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفا بعض المواقع في محيط حلب». وأدى القصف إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى «ووقوع بعض الخسائر المادية» بحسب المصدر الذي لم يحدد عدد القتلى أو المواقع التي استهدفتها الغارات.



وقال موقع تلفزيون «سورية» إن القصف اسفر عن سقوط أكثر من 31 قتيلا وجريحا في قصف استهدف مواقع للميليشيات المدعومة من قبل ايران في ريف حلب. وقال الموقع إن الغارات الإسرائيلية استهدفت معملا لصنع السجاد في بلدة حيان شمالي مدينة حلب، والذي يبدو أنه موقع للتمويه على نشاطات أمنية أو عسكرية لميليشيات إيرانية، بحسب صفحات محلية. من جهته، قال المرصد إن 16 عنصرا من مجموعات موالية لإيران على الأقل من جنسيات سورية وغير سورية، قتلوا جراء قصف إسرائيلي استهدف فجر أمس معملا في ريف حلب.