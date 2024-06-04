

أطلق البنك الأهلي الكويتي برنامج التدريب الصيفي للطلبة لتزويد المشاركين بمزيج شامل من التعليم والخبرة العملية.



وتم تصميم البرنامج لمساعدة الطلاب على اكتساب الخبرة العملية في القطاع المصرفي، واستكشاف الخيارات الوظيفية المتنوعة داخل البنك لتوضيح المسارات الوظيفية المستقبلية وبناء شبكة مهنية مع خبراء الصناعة.



وبهذه المناسبة، قالت أفراح الأربش، مدير عام الموارد البشرية في البنك الأهلي الكويتي: يسعدنا أن نقدم للطلاب فرصة فريدة لاكتساب والتعرف على الصناعة المصرفية من خلال برنامج التدريب الصيفي لدينا، ونحن ملتزمون برعاية المواهب، وتعزيز قدرات الجيل القادم من الموظفين في القطاع المصرفي.



ويشمل البرنامج 3 دورات تدريبية للطلبة تمتد على مدار أسبوعين لكل منها، بحيث يبدأ المشاركون باكتساب الخبرة العملية في مجال الصناعة المصرفية، وإتاحة الفرصة لهم لاستكشاف خيارات وظيفية متنوعة، مما يمكنهم من توضيح تطلعاتهم ورسم مسار محدد لنموهم المهني.



وأضافت الأربش: من خلال التفاعل مع خبراء الصناعة والمهنيين، سيتاح للمتدربين أيضا فرصة تطوير شبكة مهنية قوية لتحفيز تقدمهم الوظيفي وفتح الأبواب لهم أمام فرص جديدة.



ويعد برنامج التدريب الصيفي للطلاب في البنك الأهلي الكويتي بأن يكون تجربة مميزة للطلبة الذين يسعون إلى بناء أساس قوي في القطاع المصرفي، وسيتم تشجيع الطلاب المهتمين على تقديم طلب والشروع في رحلة النمو والتعلم والتطوير المهني مع البنك الأهلي الكويتي، وذلك ابتداء من 2 يونيو 2024 حتى 25 يوليو 2024 على أن يبدأ التدريب بتاريخ 30 يونيو 2024.