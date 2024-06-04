فيصل الخضر: حريصون على خلق تأثير وتفاعل إيجابي بين مختلف الشرائح



نظم بنك بوبيان فعاليته المميزة «The Maze» خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي شهدت مشاركة واسعة من عملائه وغيرهم من زائري مجمع الخيران آوتلت، قدم خلالها البنك جوائز وهدايا فورية وقيمة وسط استمتاع المشاركين من مختلف الفئات العمرية.



وفي هذا السياق، قال الاختصاصي في إدارة الاتصــالات والعلاقـــات المؤسسية في البنك فيصل الخضر: «سعداء بما شهدناه من تفاعل وحضور لفعالية The Maze والتي تأتي ضمن برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية وحرصه على تعزيز دوره والمشاركة الفعالة في خلق تأثير وتفاعل إيجابي بين مختلف الشرائح».



وأضاف: «تمثل The Maze واحدة من فعاليات برنامج بوبيان المتنوع استعدادا لاستقبال موسم الصيف، والتي استقطبت مختلف الشرائح والأعمار لاسيما أن الفعالية تعد فرصة مثالية للمشاركين عاشوا معها أجواء المغامرة وحظوا خلالها بأوقات ممتعة حافلة بالتنوع والمفاجآت».



وحول فكرة الفعالية، أوضح أنها عبارة عن متاهة، مقسمة إلى مناطق رئيسية مليئة بالحماس، كل منطقة تمثل تجربة مدهشة، على المشارك فيها العثور على طريقه للخروج من خلال اتباع المسارات الصحيحة، وذلك في أسرع وقت لضمان الحصول على جوائز وهدايا قيمة وفورية للفائزين، مشيرا الى أن المشاركة كانت بصورة فردية أو الجماعية (2 مشاركين كحد أقصى) مما يشكل تقديم تجربة مميزة للجميع.



ولفت إلى أن اختيار «الخيران آوتلت مول» جاء كونه أحدث المجمعات التجارية والمميز بتنوع محلاته التجارية ومراكز الترفية العائلية وكذلك الشبابية ذات الطابع التكنولوجي، الذي يستقطب آلاف الزوار يوميا وذلك بالتزامن مع اقتراب فصل الصيف وبدء العطلات الصيفية للعديد من العائلات.



وأكد الخضر أن بوبيان يحرص دائما على تبني أنشطة وفعاليات اجتماعية متنوعة من شأنها تفعيل التواصل مع عملائه أو الجمهور بصفة عامة لترك بصمة مجتمعية مميزة وهادفة تؤكد ريادته في دعم برنامج الاستدامة على المستوى المجتمعي، موضحا أن الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من الفعاليات الصيفية المميزة ليجدد بوبيان تواصله مع الجميع.