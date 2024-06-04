

تم أمس التوقيع على اتفاقية قرض بين جمهورية باكستــان الإسلاميـــة والصندوق الكويتـــي للتنمية الاقتصاديــــة العربية، حيث يقدم الصنـدوق بمقتضاهـا لباكستان قرضا مقداره 7.5 ملايين دينار (ما يعادل حوالي 24 مليون دولار)، وذلك للإسهام في تمويل مشروع سد مهمند الكهرومائي في جمهورية باكستان الإسلامية.



ووقع اتفاقية القرض نيابة عن حكومة باكستان مالك فاروق سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى دولة الكويت، بينما وقع نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد البحر المدير العام بالوكالة.



ويهدف المشروع إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية باكستان الإسلامية عن طريق استخدام الموارد المائية المتاحة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بتكلفة منخفضة وسوف يسهم في حماية المناطق المأهولة بالسكان من مخاطر الفيضانات الموسمية في وادي «جهار سدا» ووادي «بشاور» الواقعين على ضفتي نهر سوات المغذي للمشروع وتوفير المياه للاستخدامات المختلفة وخاصة للري والشرب في إقليم خيبر باختونخوا بالإضافة إلى خلق فرص عمل، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وتبلغ مدة القرض 25 سنة بما في ذلك فترة إمهال قدرها 5 سنوات، وسيتم سداد القرض على 40 قسطا نصف سنوي يستحق أولها في أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف أخرى بموجب اتفاقية القرض وذلك بعد انقضاء فترة الإمهال المذكورة، أما الفائدة على القرض فهي بواقع 2.0% سنويا، يضاف إليها نسبة 0.5% سنويا لمواجهة تكاليف الإدارة وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.



ويمثل قرض الصندوق المشار إليه آنفا القرض التاسع عشر الذي يقدمه الصندوق لجمهورية باكستان، حيث سبق أن قدم الصندوق إلى باكستان ثمانية عشر قرضا، في قطاعات مختلفة، بلغ إجماليها حوالي 129.7 مليون دينار.