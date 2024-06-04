

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) عن نشر تقرير الاستدامة لعام 2023، وهو التقرير الثالث الذي تطلقه الشركة في هذا المجال، وذلك بما يتوافق التقرير مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، آخذا بعين الاعتبار الأطر الوطنية والعالمية للاستدامة، كما يعرض التقرير إنجازات الشركة وتقدمها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.



يسلط التقرير الضوء على وضع إطار تنظيمي شامل للمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتشكيل الشركة للجنة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لضمان التوافق مع الأهداف، ما يعكس التزام شركة المشاريع بمواصلة التقدم في مجال الاستدامة.



وبهذه المناسبة، قالت نائب رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقات المستثمرين للمجموعة إيمان العوضي: «نحن سعداء بنشر هذا التقرير للعام الثالث على التوالي، والذي يعكس التزامنا الدائم تجاه ركائز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وما حققناه في هذا الإطار خلال عام 2023». وأضافت: «نسلط الضوء في هذا التقرير على أهم إنجازاتنا في مجال الاستدامة، مما يعكس التزام شركة المشاريع المستمر بممارسة الأعمال المسؤولة والتأثير الهادف. إن المحافظة على القيمة لأصحاب المصالح وتنميتها تمثلان أولوية بالنسبة لنا، وإحدى وسائل ضمان ذلك هي حماية عملياتنا وبيئتنا، وبالتالي تعزيز ثقافة المسؤولية والتكيف في الشركة».