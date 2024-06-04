

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إطلاق حملة جديدة مصممة لمكافأة عملائه حاملي بطاقات فيزا الائتمانية ومسبقة الدفع، وذلك بالتعاون مع شركة فيزا. وتمكن هذه الحملة جميع العملاء المؤهلين من دخول السحوبات الشهرية، طوال مدة الحملة بين يونيو وأغسطس، للفوز باسترداد نقدي مضاعف مقابل عمليات الشراء باستخدام بطاقاتهم داخل الكويت وفي الخارج، وستكون قيمة الجائزة مساوية لقيمة نقاط الاسترداد النقدي التي تم اكتسابها في فترة الإنفاق للسحب بحد أدنى 150 دينارا وبحد أقصى 600 دينار حيث يحصل العميل مقابل كل عملية شراء على فرص لربح ضعف قيمة نقاط الاسترداد النقدي الأساسية. وتأتي هذه المبادرة المميزة في إطار استراتيجية البنك الشاملة وجهوده المستمرة لتقديم أقوى المزايا المصرفية لجميع شرائح العملاء.



وفي معرض تعقيبه بهذه المناسبة، قالت مدير أول المنتجات في إدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات في KIB، ليلى نصرالله: نحن في KIB ندرك أهمية موسم السفر والعطلات بالنسبة لعملائنا، ونخطط كل عام لمثل هذه الحملات المبتكرة التي تهدف إلى مكافأتهم والارتقاء بتجربتهم المصرفية. وهذا الصيف ستكون حملة بطاقات فيزا الائتمانية ومسبقة الدفع قيمة مضافة في حياة عملائنا اليومية». وأضافت: «إننا نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تأكيد التزامنا بتعزيز التجربة المصرفية من خلال مكافأة عملائنا بفرص أكثر لدخول السحوبات الشهرية على نقاط استرداد نقدي مضاعفة، وذلك مقابل عمليات الشراء التي يتم إنجازها داخل الكويت أو أثناء السفر في الخارج».



وفي سياق متصل، قال مدير تطوير الأعمال في مكتب فيزا الكويت، علي حناوي: نقدر عاليا جهود KIB في مواصلة إطلاق هذه الحملات الصيفية التي تعتبر دافعا مهما لعجلة التجارة الرقمية. إنها لا تشجع العملاء على استخدام بطاقات فيزا الائتمانية ومسبقة الدفع فقط، وإنما تكافئهم مقابل ذلك، وهذا يعزز أعمال الشركات والعلامات التجارية المحلية ويضمن للعملاء راحة البال وسهولة الوصول إلى جميع احتياجاتهم، وخاصة خلال السفر.