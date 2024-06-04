

مساهمة بدورها في المشاركات المجتمعية الأعلى تأثيرا، ضمن التزامها المجتمعي برعاية ودعم شريحة الشباب، قدمت Ooredoo الكويت مؤخرا دعمها لمبادرة «تمكين النساء الشابات» في الكويت، التي تنظمها النوير، المنظمة غير الربحية الأولى من نوعها في المنطقة، والمهتمة بتعزيز السلوك الإيجابي لإحداث تغيير ملموس يعود بالنفع على المجتمع الكويتي، حيث تأسست في عام 2013 على يد الشيخة انتصار الصباح، لتقدم فعاليات وأنشطة تنموية متنوعة، والمعترف بها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



وفي إطار دعمها لمبادرة النوير لتمكين قيادة الشابات الكويتيات، قدمت Ooredoo الكويت رعايتها لورشة العمل الختامية للمبادرة التي نظمت لطالبات الجامعة الأميركية في الكويت، التي أسهمت بدورها باستضافة ورشة عمل النوير المكثفة لبناء القدرات لمدة تسعة أيام، مع سلسلة من الدورات التدريبية اليومية التي استخدمت تقنيات الدراما واختتمت بمسرحية تفاعلية هادفة في اليوم العاشر.



وأثناء حفل التخرج الذي أقيم على مسرح الجامعة لتكريم جميع المشاركين في مبادرة النوير لتمكين القيادة الشبابية النسائية، قامت النوير أيضا بتكريم شركة Ooredoo الكويت، عن مساهمتها المجتمعية في هذه المبادرة وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة بين الطرفين.



وتماشيا مع مبادئ Ooredoo في تعزيز الابتكار وتبني الفكر الريادي والسباق، يعتمد نهج النوير القوة التحويلية للمسرح التطبيقي لتعزيز المهارات القيادية وتطوير الذات بين الشابات الكويتيات، حيث انطلقت المجموعة الشابة من المشتركات في رحلة تحويلية من خلال حضور ورشة العمل برعاية Ooredoo الكويت، تحت إشراف وتوجيه من عدد من أكفأ الخبراء والمدربين.



وفي تصريح له، قال مدير إدارة الاتصال التسويقي ووسائل التواصل الاجتماعية في ooredoo الكويت ناصر العبدالله: نحن فخورون حقا بتعاوننا مع النوير لدعم مبادرتها المبتكرة لتمكين الشابات، من خلال رعاية ورشة العمل الختامية لبناء قدرات النساء الكويتيات.



من جانبها، علقت مؤسسة مبادرة النوير ورئيس مجلس الإدارة الشيخة انتصار الصباح على تنظيم ورشتها التمكينية، حيث قالت: بدأنا أولى خطواتنا في النوير بهدف رئيسي وهو نشر الإيجابية في الكويت بين أفراد المجتمع كافة، وبعد تحقيق تقدم كبير بنتائج ملموسة، قررنا الاستفادة من هذا النجاح لنقوم بتطوير وتنظيم مبادرة مبتكرة لتمكين القيادات النسائية الشابة.