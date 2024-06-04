

أعلن البنك التجاري الكويتي عن توفير العيادي من خلال فروعه المنتشرة بجميع أنحاء الكويت في الفترة التي تسبق عطلة عيد الأضحى المبارك وحتى آخر يوم قبل العيد، كما يعلن عن تقديم خدمة توصيل العيادي لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية البريمير وعملاء أساس من خلال خدمة كاش اكسبرس Cash Xpress عبر التجاري «أونلاين» وتطبيق البنك على الهواتف الذكية CBK Mobile، وهذه الخدمة متاحة للطلبات التي يتم تقديمها بداية من هذا الأسبوع حتى 10 يونيو 2024، حيث إن الحد الأدنى لطلب الخدمة هو 200 دينار والحد الأقصى هو 10 آلاف دينار.



وتعقيبا على ذلك، قالت نورا كايد، نائب مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد: خدمة توصيل العيادي تأتي ضمن باقة المزايا والخدمات المتنوعة التي يحرص البنك على تطويرها بما يوفر خدمة مميزة لعملائه، حيث تتضمن الخدمة توصيل العيادي إلى المكان الذي يحدده العميل خلال يومين من تاريخ الطلب، علما أن هذه الخدمة متوافرة مجانا لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية، وتابعت مبينة أنه بإمكان العميل اختيار استلام العيادي التي يتم طلبها «أونلاين» أو عبر تطبيق البنك على الهواتف الذكية عن طريق الخزائن الذكية الـ T-Locker المتوافرة في جميع فروع البنك التجاري مجانا ويتم تحديد الفرع من قبل العميل.