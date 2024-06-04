

تزامنا مع موسم الصيف والسفر، أطلقت شركة الكويت للتأمين حملتها التوعوية لتأمين السفر، والتي تتميز بتغطيات شاملة لكل الفئات العمرية حتى سن 95 عاما. تتضمن الحملة العديد من الرسائل التوعوية التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي ومطار الكويت الدولي قاعة اللؤلؤة، من خلال صور ولافتات بهدف توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بمزايا وتغطيات وثيقة تأمين السفر.



وتأتي هذه الحملة انطلاقا من حرص الشركة على توفير الأمان وراحة البال للمسافرين ومساعدتهم على مواجهة الصعوبات المحتملة أثناء السفر، إذ تشمل وثيقة تأمين السفر تغطية النفقات الطبية والاستشفائية الطارئة الناجمة عن مرض أو حادث خلال إقامة المسافر خارج الكويت، كما تغطي تكاليف العناية الطارئة بالأسنان وفقا للحدود التأمينية لبند العلاج المختار من قبل المسافر ضمن برنامج التأمين. بالإضافة إلى ذلك، توفر الوثيقة تأمين الحوادث الشخصية على مدار 24 ساعة وليس فقط أثناء التنقل، وتشمل تغطيات أخرى مثل فقدان جواز السفر أو البطاقات الائتمانية، وتأخر الأمتعة المسجلة أو فقدانها. ومن مزايا تأمين السفر أيضا تغطية المصاريف اللازمة في حال إلغاء الرحلة أو تأخيرها من قبل شركة الطيران.



وأوضحت الشركة أنه تم تصميم الوثيقة لتغطية المخاطر التي تنطوي عليها أثناء السفر خارج الكويت إلى دول أوروبا حتى 30 ألف يورو، وفي جميع أنحاء العالم تصل إلى 150 ألف دولار.