

محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أنه من المتوقع أن تتقدم شركات من الصين والولايات المتحدة والكويت بعروض مالية على مشروع تابع لشركة نفط الكويت لبناء منشأة تحلية الغاز واستخلاص الكبريت في منطقة غرب الكويت، وقد أبلغت شركة نفط الكويت المقاولين أن ميزانية المشروع المخطط له تبلغ نحو 110 ملايين دينار (360 مليون دولار).



وقالت المجلة إن شركات مثل جيره الصينية وشلمبرجير الأميركية وسبيتكو الكويتية قد تقدم عطاءات على منشأة تحلية الغاز سالفة الذكر، وقد تم إعطاء المقاولين عرضا موجزا عن نطاق العمل في المشروع، والذي سيتم تنفيذه وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل، وتم تقسيمه إلى جزأين.



وفي التعليمات المقدمة للمقاولين، أبلغوا أن تنفيذ كل مرحلة سيتم بصورة مستقلة عن تنفيذ المرحلة الثانية، وستشمل مرحلة التنفيذ المهام التالية: الترخيص والتصميم والهندسة وخدمات الصحة والسلامة والبيئة وإدارة المشروع والإمداد والشحن والتوريد والإنشاء والاختبار والتشغيل الميكانيكي وأعمال ما قبل التشغيل ومن ثم التشغيل والتثبيت واختبار أداء المنشأة.



أما مرحلة التشغيل والصيانة فتشمل الأعمال التالية تشغيل وصيانة المنشأة وأداء كافة خدمات السلامة ومراقبة الجودة وحماية البيئة المرتبطة بها وجميع الالتزامات الأخرى ذات العلاقة الشديدة والمرتبطة بها.



.. وتمديد عطاءات مشروع بـ 380 مليون دولار



ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت مددت حتى 9 يوليو 2024 الموعد النهائي لتقديم العطاءات لمشروع أنظمة ضغط الاستنفاد ووحدات استخلاص الكبريت في مرفقين نفطيين والذي تقدر قيمته بنحو 380 مليون دولار.



ويتعلق المشروع بتركيب أنظمة الضغط ووحدات استخلاص الكبريت في مرفق الإنتاج المبكر 50 ومرفق الإنتاج الجوراسي 3.



وقد طرحت وثائق المناقصة في الأصل في 17 سبتمبر من العام الماضي وكان الموعد النهائي لتقديم العطاءات هو 17 ديسمبر.



وقالت المصادر إن توسيع النطاق سيشمل إضافة المزيد من أنظمة الضغط للمشروع.