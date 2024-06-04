

أعلن بنك وياي، أول بنك رقمي في الكويت، عن إطلاق أول بطاقة رقمية مسبقة الدفع تم تصميمها خصيصا لتلبية احتياجات الطلاب من عملاء المكافأة الطلابية. وستتيح البطاقة لحامليها إمكانية الحصول على عضوية SELECT الحصرية، والاستفادة من عروض الاسترداد النقدي، والحصول على خصومات فورية لدى أفضل العلامات التجاريــة وتطبيقــات التوصيــل الشهيـرة في الكويت.



ويستطيع جميع عملاء المكافأة الطلابية لدى وياي الحصول على عضوية وبطاقة SELECT بخطوة واحدة في تطبيق وياي الخاص بهم، وتهدف هذه البطاقة مسبقة الدفع المتطورة التي تركز على تلبية احتياجات العملاء إلى زيادة الدعم المقدم للطلاب من عملاء المكافأة الطلابية، وضمان حصولهم على المميزات والعروض التي تخدم احتياجاتهم اليومية، ومواكبتهم لكل ما هو جديد في إطار الخدمات المصرفية الرقمية، مما يؤكد على مساعي بنك وياي في تعزيز تجربة العملاء وراحتهم.



وكما يوحي الاسم SELECT، فهو وثيق الصلة بما ترمي إليه هذه العضوية الحصرية والبطاقة مسبقة الدفع، حيث يتم اختيار الطلاب من عملاء وياي المميزين والذين يقومون بتحويل مكافآتهم الطلابية للبنك للحصول على عضوية SELECT والبطاقة مسبقة الدفع الأولى من نوعها بشكل حصري، ومن ثم استخدام بطاقتهم رقميا من خلال التطبيق واستكشاف عالمهم الجديد بخطوات سهلة وسريعة.



وبهذه المناسبة، قال محمد الهنيدي، مدير المنتجات في بنك وياي: «إطلاق بطاقة وعضوية SELECT يكمن في سعينا لتعزيز تجربة حياة الطلاب ودعم هذه الفئة بمزايا حصرية يتم تحسينها باستمرار لمواكبة نمط حياتهم، مع التركيز على تلبية احتياجاتهم الفريدة. ونحن في بنك وياي نسعى جاهدين لنكون وجهة للشباب ليس فقط لتحقيق أهدافهم الفردية، بل أيضا للالتقاء والانتماء إلى مجموعة أكبر تقترن بأهدافهم الطموحة».



وتوفر عضوية SELECT الحصرية للطلاب كل ما يحتاجونه، حيث يمكنهم الدخول إلى بطاقتهم الرقمية مسبقة الدفع في تطبيق وياي الخاص بهم للاستفادة من مجموعة من المكافآت الحصرية (تطبق الشروط والأحكام) بدءا من عروض الاسترداد النقدي على طلبات Cari وJahez وTrolley وغيرها من تطبيقات توصيل الطعام ووصولا إلى الخصومات الفورية والعروض الخاصة لدى أفضل العلامات التجارية والشركات مثل شركة stc للاتصالات، والنوادي الرياضية مثل ناديSPARK Athletic Center وThe Burrow Lifeوتطبيق STAX الذي بدوره يضم أفضل النوادي الرياضية في الكويت مثل Oxygen وFlare Fitness وPlatinum وشركات السينما مثل VOX Cinemas ومحطات الأولى للوقود وتطبيق Motery الذي يوفر غسيل مجاني للسيارة شهريا.



وتتيح عضوية SELECT الحصرية للطلاب الحصول على جميع الخصومات الخاصة وعروض الاسترداد النقدي، كما أنها توفر أول برنامج مكافآت مبسط دائم وموثوق. وتمنح العضوية هؤلاء الطلاب العديد من الفوائد الأخرى الحصرية ويمكنهم الاعتماد على بطاقة SELECT في الدفع داخل وخارج الكويت مما يساهم في تلبية جميع احتياجاتهم أثناء السفر.



ولا تقتصر مزايا بنك وياي على توفير أفضل تجربة مصرفية رقمية للعملاء، بل يقدم لهم أيضا المنتجات التي تلائم أسلوب حياتهم، كما يحرص على مواصلة إضافة المزايا الجديدة والتحديثات في تطبيقه المصرفي للموبايل لضمان تزويد كل فئة من العملاء باحتياجاتهم من الخدمات المصرفية الرقميــة.