أعلن الجيش الإسرائيلي أمس مقتل أربعة محتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.



وقال الجيش في بيان «أبلغ ممثلون (للجيش الإسرائيلي) عائلات حاييم بيري، ويورام ميتسغر، وعميرام كوبر، ونداف بوبلويل، الذين تم اختطافهم ونقلوا إلى قطاع غزة في 7 أكتوبر، أنهم فارقوا الحياة وجثثهم محتجزة لدى منظمة حماس».



وذكر المتحدث العسكري دانيال هاغاري في رسالة فيديو منفصلة «نقدر أن أربعتهم قتلوا أثناء وجودهم معا في منطقة خان يونس خلال عمليتنا هناك ضد حماس».



وكان كيبوتس نيريم الإسرائيلي قد أكد في وقت سابق وفاة بوبلويل، وهو مواطن إسرائيلي ـ بريطاني.



وقالت كتائب القسام، الجناح المسلح لـ «حماس»، في فيديو الشهر الماضي، إن بوبلويل المحتجز في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر توفي متأثرا بجروح أصيب بها في الغارات الجوية الإسرائيلية. ونشرت «حماس» في ديسمبر مقطع فيديو يظهر الثلاثة الآخرين أحياء.



وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في بيان «نحني رؤوسنا بحزن شديد بعد تلقي النبأ المروع عن مقتل (الأربعة) في الأسر».



في وقت سابق أمس، أعلن الجيش أنه عثر في كيبوتس نير عوز على رفات دوليف يهود (35 عاما)، وهو مسعف كان يعتقد أنه محتجز رهينة في غزة.



من جهة اخرى، قدمت السلطة الفلسطينية طلبا للانضمام إلى جنوب إفريقيا أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة في قضية تتهم فيها بريتوريا إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة، وفق ما أظهرت وثائق قضائية أمس.



وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية أن «في 31 مايو، قدمت دولة فلسطين في قلم المحكمة طلبا للحصول على إذن بالتدخل وإعلان التدخل»، في دعوى الإبادة الجماعية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا.