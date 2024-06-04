

كشف مدير عام البلدية م. سعود الدبوس عن تقدمه بكتاب إلى رئيس المجلس البلدي يطلب فيه سحب الجداول المتعلقة بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الاستثماري والتجاري والصناعي تمهيدا لتقديم دراسة جديدة متكاملة إلى المجلس تتعلق بهذه اللوائح.



من جانب آخر، من المتوقع أن تشهد الجلسة القادمة للمجلس البلدي بعد عطلة عيد الأضحى المبارك إعادة إجراء الانتخابات لعدد من اللجان بعد مضي سنتين على انتخابها وذلك وفقا لنص المادة 27 من قانون البلدية 2016/33 وتشمل اللجان التالية:



٭ اللجنة الفنية، وعدد أعضائها سبعة.



٭ اللجنة القانونية والمالية، وعدد أعضائها خمسة.



٭ لجنة الإصلاح والتطوير، وعدد أعضائها خمسة.



٭ لجنة مزاولة المهن الهندسية، وعدد أعضائها خمسة.



٭ لجنة شؤون البيئة، وعدد أعضائها خمسة.



٭ لجنة الاعتراضات والشكاوى، وعدد أعضائها خمسة.