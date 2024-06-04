

فرحان الشمري



التقى محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي أهالي محافظة الفروانية أمس في ديوان عام المحافظة، وذلك من أجل تحفيز المشاركة المجتمعية ومناقشة ما يطرحه المواطنون من آراء تتعلق بخدمات تخص المحافظة، فضلا عن بحث أوجه القصور، إن وجدت، وذلك لتحسين مستوى الخدمات التي تقدم.



ولفت المحافظ الشيخ عذبي ناصر العذبي إلى أن من أهم مشكلات التي يعاني منها أهالي الفروانية تتمثل في سكن العزاب ومشكلة جليب الشيوخ والبنية التحتية.



وعقب اللقاء هنأ المحافظ الشيخ عذبي ناصر العذبي سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد لنيله ثقة صاحب السمو الأمير وتزكيته وليا للعهد، متمنيا له التوفيق.



من جهتهم، أثار المواطنون عددا من القضايا مثل المشاكل في الشوارع والطرق وعدم جاهزية الحدائق بشكل لائق، فضلا عن ضرورة الاستفادة من منطقة العارضية الحرفية المعطلة منذ 20 عاما.



ومن ضمن ما طرح على المحافظ أهمية تسليط الضوء على الناشئة وتعزيز القيم والاهتمام بفئة الشباب في ظل انتشار الظواهر السلبية مع بدء العطلة الصيفية، علاوة على ظاهرة سكن العزاب في السكن الخاص في منطقة خيطان وتأثيرها على البعد الأمني.



وتبادل الأهالي مع المحافظ عظم المسؤولية الملقاة خصوصا أن محافظة الفروانية واجهة للبلد لما تضم من معالم كثيرة مثل جامعة الشدادية والمطار والمولات الكبيرة وستاد جابر.



وتطرق أمين صندوق جمعية الفروانية فواز المرشاد الذي حضر اللقاء المفتوح إلى مشكلة يعاني منها أهالي المنطقة وهي استحواذ سائقي السيارات الكبيرة على مواقف صالة أفراح الفروانية، إذ يقومون بركن سياراتهم لأيام عدة، فيما اقترحت المواطنة فاطمة فؤاد الجمعة تعزيز العمل التطوعي لأهميته في تحقيق الاستدامة التنموية، ودعت إلى تشكيل فرق تطوعية للعمل في القطاع البيئي، وذلك بمشاركة وزارتي التربية والداخلية وهيئة الشباب، والاستفادة من خبرات الجيل الجديد والتقنية وفق طرق مقننة.