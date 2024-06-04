

عاطف رمضان



قام وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.محمود بوشهري بزيارة ميدانية إلى مدينة المطلاع السكنية برفقة قياديي المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك بهدف الاطلاع على الوضع التنفيذي للبنى التحتية والمرافق العامة في المدينة.



وقد اجتمع وقياديو المؤسسة مع الجهاز التنفيذي والإشرافي على مدينة المطلاع السكنية، واستمع إلى شرح مفصل حول ضواحيها وعدد المناطق السكنية التي تتضمنها كل ضاحية وتصاميم المناطق السكنية، إضافة إلى طبيعة المرافق العامة التي سيتم إنشاؤها والإجراءات الجارية لإنارة كل الطرق الرئيسية والداخلية وتوفير خدمتي الكهرباء والماء إلى المواطنين، علما بأنه من المتوقع أن يشغل هذه المدينة ما يقارب 400 ألف نسمة.



وأكد الوزير ضرورة التزام كل القائمين على الأعمال الإنشائية بالجداول الزمنية المحددة لها بغية الانتهاء منها كما هو مخطط له. ودعا أيضا إلى سرعة تشغيل المرافق الحكومية الأساسية التي تم الانتهاء من إنشائها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، إضافة إلى التأكد من جهوزية المساجد والبدء بالزراعة التجميلية وتشجير المدينة وتطوير المساحات الخضراء والحدائق العامة ومراكز الشباب. وأشار أيضا إلى أهمية استطلاع آراء المواطنين بشأن أفضل السبل لتطوير المدينة، مشددا في الوقت نفسه على إخطار بلدية الكويت للقيام بجولات تفقدية للمدينة بصفة دورية لإزالة أي تعديات على أملاك الدولة حفاظا على الإطار الحضري لها.



وبعدها قام الوزير وقياديو المؤسسة بجولة لعدد من المباني العامة التي تم إنجازها من قبل المؤسسة، وشملت مبنى مخصصا لرياض الأطفال، ومركزا صحيا، ومسجدا، مثنيا في ختام زيارته على الجهود المبذولة.



الجدير بالذكر، أن إجمالي مساحة مدينة المطلاع السكنية يبلغ 102 كيلومتر مربع، وتتكون من 12 ضاحية، وكل ضاحية تتكون من 5 قطع، وعدد القسائم بكل ضاحية يتراوح بين 2.122 و 2.590 قسيمة، بإجمالي عدد 28.288 قسيمة، كما أن عدد المباني العامة لخدمة سكان المدينة يبلغ 634 مبنى خدميا، وتشتمل هذه المباني على: المدارس بمختلف المراحل، مستشفى عام وعيادات طبية تخصصية والمستوصفات، المساجد، مخافر الشرطة ومراكز الإطفاء، الأسواق المركزية وأفرعها، مراكز البلدية ومقسمات الهواتف والبريد، والوحدات الاجتماعية وتنمية المجتمع، ومراكز الشباب والترفيه والحدائق العامة.