توقيع 3 اتفاقيات ومجلس التنسيق بحث مجالات التعاون بين البلدين



استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



حيث نقل لسموه تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لسموه بوافر الصحة والعافية ولشعب الكويت دوام التقدم والازدهار.



هذا وقد حمله صاحب السمو الأمير تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنيات سموه لهما بدوام الصحة وتمام العافية، سائلا سموه المولى عز وجل أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بالمزيد من التطور والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.



حضر اللقاء كبار المسؤولين بالدولة.



إلى ذلك، تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من أخيه سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني بمناسبة صدور الأمر الأميري بتزكية سمو الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، وليا للعهد.