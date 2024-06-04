

عقد أمس الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق الكويتي - السعودي في ديوان عام وزارة الخارجية حيث ترأس الجانب الكويتي وزير الخارجية عبدالله اليحيا في حين ترأس الجانب السعودي وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.



وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن أعمال مجلس التنسيق شهدت استعراضا لجميع مجالات التعاون الحيوية والمهمة التي تربط البلدين الشقيقين لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والتنموية منها وبحث سبل تعزيزها والأخذ بها إلى آفاق جديدة من التعاون والتكامل الوثيقين، مما يعكس الرغبة المشتركة في تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية على المستويات كافة.



وتوجت أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق الكويتي - السعودي بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بالإضافة إلى محضر أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق الكويتي - السعودي دعما وإسهاما لفتح آفاق أوسع للتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين وانعكاسا لعزم تطوير الشراكة الوثيقة والتعاون الراسخ والمشترك وتوطيدهما في المجالات كافة وعلى مختلف الأصعدة.



وشملت الاتفاقيات المجالات التالية:



1 - مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة.



2 - مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة وتأهيلها والمحافظة عليها.



3 - برنامج تعاون مشترك بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الديبلوماسية ومعهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي الكويتي.