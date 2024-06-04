

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بقصر بيان صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



حيث نقل لسموه تحيات وتهاني أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة تزكية سموه وليا للعهد من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتمنياتهما لسموه بوافر الصحة والعافية ولشعب دولة الكويت دوام التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.

هذا وقد حمله سمو ولي العهد تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتمنياته لهما بدوام الصحة وتمام العافية سائلا سموه المولى عز وجل أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمزيد من التطور والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.



حضر اللقاء كبار المسؤولين بالدولة.