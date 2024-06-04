

رفعت عضو لجنة خبراء الامم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لأهالي الاشخاص ذوي الإعاقة رحاب بورسلي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ صباح الخالد بثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتعيينه وليا للعهد، وقالت في تصريح صحافي ان سمو الشيخ صباح الخالد اختيار صادف أهله، وخير عضد وسند لقيادة دفة البلاد إلى آفاق التقدم والازدهار.



وقالت بورسلي اننا اذ نرفع لسموه أسمى آيات التهاني والتبريكات نهنئ انفسنا، بقامة كويتية سطرت مسيرتها نموذجا مشرفا من التفاني والعطاء والإخلاص والنجاح، في خدمة الوطن بجميع مواقع العمل والمناصب التي تقلدها، سائلين المولى عز وجل ان يوفقه في حمل أمانة المسؤولية وان يسدد على طريق الحق والخير خطاه، وان يحفظ الكويت دار أمن وامان وازدهار تحت قيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين.