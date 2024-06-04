

دارين العلي



هنأت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.سميرة الكندري الشعب الكويتي بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد وليا للعهد، مؤكدة أنه سيكون خير سند لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وباركت لسموه منحه الثقة الأميرية بتعيينه وليا للعهد، لافتة إلى انه من القيادات الفذة صاحبة الخبرة المتميزة في شتى شؤون العمل السياسي.



وقالــــت انه مثــال للقيـــاديين العظماء، حيث عاصرته في فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء وكان يولي القضايا البيئية اهتماما ملحوظا شأنها شأن القضايا الأخرى المفصلية في البلاد.



وسألت المولى أن يعين سموه لتأدية المهام الكبيرة الملقاة على عاتقه ليكون سندا لسمو الأمير في استكمال مسيرة التنمية والتطوير في البلاد.