

دارين العلي



باركت قيادات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد توليه المنصب، معتبرين أنه خير سند لصاحب السمو الأمير في إدارة شؤون البلاد واستمرار مسيرة التنمية.



في البداية تقدم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.محمود بوشهري بالتهنئة إلى سمو الشيخ صباح الخالد بمناسبة تزكية سموه وليا للعهد ونيله الثقة السامية من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وقال بوشهري إن مسيرة سمو ولي العهد السياسية حافلة بالإنجازات المشهودة سواء على مستوى العمل الديبلوماسي أو الحكومي، مشيرا إلى أن سموه تدرج بالمناصب الحكومية وتولى رئاستها وعمل خلالها على تغليب المصلحة الوطنية والصالح العام لتحقيق نهضة البلاد التنموية.



ودعا المولى عز وجل أن يوفق سموه ويسدد خطاه لما فيه صلاح البلاد والعباد تحت ظل القيادة الحكيمة وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.



بدورها، هنأت وكيلة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م. مها العسعوسي الشعب الكويتي بتولي سمو الشيخ صباح الخالد ولاية العهد، معتبرة انه شخصية فذة من الهامات الكويتية التي يعتمد عليها لإيصال البلاد إلى بر الأمان. وقالت العسعوسي ان سموه لديه من الخبرة والمعرفة والقدرة حيث تقلد العديد من المناصب القيادية في الدولة، كما ان خبراته في المجال الديبلوماسي ستكون لها بصمتها على الصعيد الخارجي.



وأكدت ثقتها بأن اختيار سموه وليا للعهد سيكون له تأثير واضح في إكمال مسيرة التنمية والنهضة في البلاد.



بدوره، بارك الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية في وزارة الكهرباء والماء م. عاقول العنزي للشعب الكويتي بصدور الأمر الأميري بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد وليا للعهد، حيث ان سموه له باع طويل في العمل القيادي والسياسي والديبلوماسي.



وهنأ العنزي سموه بثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، متمنيا لسموه التوفيق والنجاح وان يكون خير سند لصاحب السمو الأمير لإكمال مسيرة التنمية في البلاد.



من جهته، بارك الوكيل المساعد لمحطات القوى وتقطير المياه م. هيثم العلي لسمو ولي العهد للشيخ صباح الخالد الثقة الأميرية، سائلا الله التوفيق والسداد لسموه، وان يعينه الله على حمل الأمانة في ولاية العهد، وأن يكون خير سند وعضيد لصاحب السمو الأمير.