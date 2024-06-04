

هنأ عدد من المحافظين سمو الشيخ صباح الخالد بمناسبة نيله الثقة الغالية من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتعيينه وليا للعهد.



في البداية، بعث محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي ببرقية تهنئة إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وذلك بمناسبة تزكية سموه وليا للعهد.



ووفق بيان صادر عن محافظ العاصمة فقد أعرب الشيخ عبدالله السالم في البرقية عن أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة نيل الثقة الغالية التي حظي بها سمو ولي العهد من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وأضاف أن لسمو ولي العهد إنجازات ملموسة في جميع المسؤوليات التي عهدت إلى سموه منذ بداية العمل في الشأن العام وهو ما أهل سموه لتولي هذا المنصب ليكون سموه «خير عضيد وسند لصاحب السمو الأمير في استكمال مسيرة البناء والنهضة». ودعا محافظ العاصمة المولى عز وجل أن يحفظ سمو ولي العهد ويديم على وطننا العزيز الأمن والأمان والرخاء وأن ينعم على بلدنا الحبيب بمزيد من التقدم والازدهار في رحاب صاحب السمو الأمير وبمؤازرة سمو ولي العهد.



بدوره، تقدم محافظ مبارك الكبير ومحافظ الاحمدي بالتكليف الشيخ صباح بدر الصباح بالتهنئة إلى سمو الشيخ صباح الخالد بمناسبة الأمر الأميري بتعيين سموه وليا للعهد.



وقال المحافظ في تصريح لـ«كونا» ان تعيين صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لسمو الشيخ صباح الخالد وليا للعهد لما يتمتع به من كفاءة مشهودة من خلال توليه عددا من المناصب القيادية في البلاد. ودعا المولى عز وجل أن يعين سموه على حمل الأمانة ويسدد خطاه لما فيه خير ورفعة وازدهار البلاد تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.



بدوره، رفع محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي الصباح أسمى آيات التهنئة إلى سمو الشيخ صباح الخالد بمناسبة صدور الأمر الاميري بتزكية سموه وليا للعهد.



وقال الشيخ عذبي الصباح إن تزكية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لسمو ولي العهد تأتي لما عرف عنه من كفاءة مشهودة من خلال توليه رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية ومناصب قيادية أخرى.



ودعا الله جل وعلا أن يعين سموه على حمل الأمانة ويسدد خطاه لما فيه خير البلاد والعباد تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.



من جانبه، تقدم محافظ حولي علي الأصفر بصادق التهنئة إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بمناسبة التزكية السامية من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وصدور الأمر الأميري بتزكية سموه وليا للعهد.



وأعرب محافظ حولي عن بالغ الاعتزاز بما قدمه سموه ولي العهد من جهود مخلصة لخدمة الكويت وشعبها مستذكرا إنجازات وخبرات سموه.



وتمنى محافظ حولي لسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد كل التوفيق والسداد في خدمة الوطن العزيز لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد



كما تقدم محافظ الجهراء حمد الحبشي بالتهنئة إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بالثقة التي أولاها لسموه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. وأعرب الحبشي في تصريح لـ«كونا» عن تمنياته ان يعين الله سموه على حمل الأمانة والمسؤولية وان يكون خير عضد وسند لسمو الأمير في خدمة الوطن والمواطنين. وتمنى محافظ الجهراء لسمو ولي العهد كل التوفيق والسداد لتحقيق التقدم والرقي والازدهار لبلدنا الكويت تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.