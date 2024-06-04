ناصر العنزي ـ مبارك الخالدي - إبراهيم مطر ـ عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي



أعرب عدد من الشخصيات الرياضية عن فرحتهم بتزكية سمو الشيخ صباح الخالد وليا للعهد، مؤكدين انه رجل ديبلوماسي من الطراز الرفيع ونجح في جميع المناصب التي تقلدها باسم الكويت، ويتمتع بالعلم والرزانة والحنكة والثقافة والدراية الكاملة، وقد أثبت نجاحه في إدارة الدولة في أصعب الظروف، معربين عن تفاؤلهم بالعهد الجديد في ظل القيادة السياسية الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. وذكروا، في تصريحات لـ «الأنباء»، أن سمو الشيخ صباح الخالد شخصية قيادية وسيكون خير سند لصاحب السمو في مواصلة مسيرة التنمية والتطوير على مختلف المجالات، وتحقيق تطلعات وآمال الشعب الكويتي، وإلى التفاصيل:







