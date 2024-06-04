أصدرت جمعية المعلمين الكويتية بيانا أكدت فيه على ضرورة اتخاذ وزارة التربية الإجراءات اللازمة والصارمة، حول ما حدث من تسريب في اختبار مادة التربية الإسلامية للصف الثاني عشر، واضطرارها إلى تأجيل موعد بدء الاختبار لساعتين، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على الحالة الذهنية والنفسية على الطلبة، وما يشكله من ارهاق مضاعف وارتباك، علاوة على أن فترة التأجيل من شأنها إحداث ربكة على مستوى الكنترول ومراكز ولجان الاختبارات، وعلى مستوى الطلاب والطالبات لتواجدهم خارج قاعات الاختبارات للانتظار لمدة طويلة ولساعتين، ووسط أجواء حارة وظروف غير لائمة تربويا من شأنها أن تحدث مشاكل عديدة وحالة من الربكة والزعزعة لهم ولأولياء أمورهم. وأشارت الجمعية إلى أن الوزارة كان عليها بيان فترة التأجيل بشكل مبكر وقبل الموعد للاختبار، خاصة ان عملية التسريب اتضحت من الساعة الواحدة فجرا من اليوم، وقد سبقتها حالة تسريب يوم أمس، ومع ذلك تم نفيه ببيان صادر عنها، في الوقت الذي يتطلب فيه التعامل مع هذه الحالات الطارئة بشكل واضح وصريح وشفاف، لاتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة والسريعة، ومن خلال وضع بدائل مناسبة تراعي ظروف الطلبة وأولياء الأمور. وأعربت الجمعية عن أسفها البالغ عن حدوث هذه الظاهرة المؤسفة والتي تشكل تحديا أمام وزير التربية د.عادل العدواني لما لها من انعكاسات سلبية واسعة تضع الوزارة على المحك، ومحل تشكيك في قدراتها ومصداقيتها، إلى جانب ما تمثله من مساس مؤسف للثقة والأمانة التي يتحلى بها العاملون في القطاع التربوي، ومن وجود قلة من النفوس الضعيفة أساءت لهذه الأمانة والثقة وللمسؤوليات المنوطة بها، ويتطلب الأمر الوصول إليها في أسرع وقت من خلال لجنة تحقيق ومن ثم إحالتها إلى النيابة لاتخاذ أقصى العقوبات في شأنها.