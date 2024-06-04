عبدالعزيز الفضلي

هنأ عدد من القيادات بوزارة التربية سمو الشيخ صباح الخالد بمناسبة تعيينه وليا للعهد ونيل ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، مؤكدين ان سمو الشيخ صباح الخالد أهل لهذه الثقة الغالية.



وقالوا في تصريحات لـ «الأنباء» ان سمو الشيخ صباح الخالد يمتاز بعلاقات واسعة مع جميع شرائح أبناء الكويت وهو على مسافة قريبة مع الجميع، سائلين الله له التوفيق والسداد، وأن يكون عضيدا لأخيه صاحب السمو الأمير في إرساء قواعد التنمية والاستقرار والأمن والأمان ونعاهده على السمع والطاعة. وأشاروا إلى أن تعيين سمو الشيخ صباح الخالد وليا للعهد يشكل محطة فارقة في تاريخ الكويت المعاصر، معربين عن ثقتهم بأن سموه سيواصل مسيرة البناء والتطوير التي يطمح اليها الشعب الكريم، وسيسهم في رفع مكانة الكويت ودورها الإقليمي والدولي، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، هنأت وكيلة وزارة التربية المساعدة للتنمية التربوية والأنشطة مريم العنزي سمو الشيخ صباح الخالد بمناسبة تزكيته وليا للعهد ونيل ثقة صاحب السمو الأمير.



وقالت العنزي نتقدم بأجمل التهاني القلبية وأطيب التبريكات لسمو الشيخ صباح الخالد بمناسبة تزكيته وليا للعهد وسموه أهل لهذه الثقة.



ونسأل الله أن يكلل المسيرة العطرة لسموه بالنجاح والتوفيق والسداد، ويشد من أزره ويعينه على حمل أمانة المسؤولية، ويمده بعونه وتوفيقه لمواصلة مسيرة الخير والنهضة والتقدم والازدهار لكويتنا الحبيبة.



وأضافت العنزي نبارك لسمو الشيخ صباح الخالد فهو ذو خبرة عالية محليا وخارجيا محب للوطن وللمواطنين، ونسأل الله أن ينفع به البلاد والعباد.



حدث استثنائي



من جانبه، قال مدير منطقة الأحمدي التعليمية وليد بن غيث إن تزكية سمو الشيخ صباح الخالد وليا للعهد في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الكويت يعتبر حدثا استثنائيا استقبله أبناء الكويت بالارتياح والبشرى، مشيرا إلى ان هذا التكليف الكريم يأتي تتويجا لمسيرة حافلة بالعطاء والخدمة الوطنية المخلصة، قضاها سمو الشيخ صباح الخالد في مختلف المناصب القيادية التي تبوأها على مدار عقود من الزمن. فقد برهن سموه على كفاءته الاستثنائية وحكمته البالغة في التعامل مع التحديات الشائكة، وقدرته الفذة على إدارة المؤسسات الحكومية بكفاءة عالية. وأضاف بن غيث: لا شك أن سمو ولي العهد يحظى بثقة القيادة السياسية وتقدير شعبها، باعتباره قامة وطنية بارزة عرفت بإخلاصها وتفانيها في خدمة الكويت. فقد شغل سموه مناصب كثيرة أثبت خلالها كفاءة استثنائية وحنكة سياسية متميزة، ولا يزال دوره في إدارة أزمة جائحة كورنا محل التقدير في قلوب أبناء الكويت، لافتا إلى ان تكليف سمو الشيخ صباح الخالد بمنصب ولي العهد يعد بمنزلة رسالة قوية مفادها أن الكويت ماضية في مسيرة التطوير والنهوض، وأنها ستواصل المضي قدما نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والإصلاحات التي ترفع من شأن الوطن وتعزز مكانته الدولية.



واختتم بن غيث تصريحه قائلا: نسأل المولى تعالى أن يعين سموه على حمل هذه الأمانة فلا شك أن تزكية سمو الشيخ صباح الخالد وليا للعهد يشكل محطة فارقة في تاريخ الكويت المعاصر. فنحن على ثقة بأن سموه سيواصل مسيرة البناء والتطوير التي يطمح لها شعبنا الكريم، وسيساهم في رفع مكانة الكويت ودورها الإقليمي والدولي.



السمع والطاعة



من جانبه، بارك مدير منطقة الفروانية التعليمية محمد العجمي لسمو ولي العهد الثقة السامية والغالية، مشيرا إلى أن لسموه مكانة كبيرة ومشواره حافل بالعطاء والإنجاز في كل موقع عمل به لخدمة الوطن، ولا ننسى دوره الكبير في دعم العملية التعليمية وإصراره على عودة التعليم في أزمة كورونا، لاسيما انه يعي تماما أهمية استمرار التعليم في جميع الاحوال. وأضاف العجمي قائلا: إننا يا سمو ولي العهد نبايعكم على السمع والطاعة والله يعينكم على حمل الامانة التي أنتم أهل لها.



وذكر العجمي ان سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد رجل من الطراز الاول ومحبوب من جميع الشعب الكويتي، متمنيا له التوفيق، وان يطيل الله في عمره ليكون الساعد الأيمن لصاحب السمو الأمير.



قريب من الجميع



من جانبه، هنأ مدير إدارة التطوير والتدريب بوزارة التربية فهد الحيان سمو الشيخ صباح الخالد بتزكيته وليا للعهد، سائلا الله له التوفيق لما فيه مصلحة البلاد والعباد، وأن يعينه على حمل هذه الأمانة الغالية، وأن يكون عضيدا لأخيه صاحب السمو الأمير في إرساء قواعد التنمية والاستقرار والأمن والأمان.



وأضاف الحيان أن سمو ولي العهد يمتاز بعلاقات واسعة مع جميع شرائح أبناء الكويت، وهو على مسافة قريبة مع الجميع، داعيا المولى عز وجل أن يمد سموه بموفور الصحة وتمام العافية، وأن يسدد على دروب الخير خطاكم لما فيه رفعة ورخاء بلدنا الحبيب وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان تحت راية صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه.



البطانة الصالحة



من جهته، رفع موجه عام التربية الكشفية بوزارة التربية ناصر أبل أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخ صباح الخالد الصباح، حفظه الله، لتتزكية سموه وليا للعهد ونيله ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سائلا الله التوفيق والبركة والسداد له، وأن يسخر له البطانة الصالحة التي تعينه، وأن يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.