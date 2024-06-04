عبدالله الراكان



تقدم مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، بمناسبة تعيين سموه وليا للعهد متضرعا إلى المولى عز وجل أن يعينه على دفع مسيرة العطاء جنبا إلى جنب مع صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لنهضة ورفعة شأن الكويت عاليا بين الأمم.



وثمن د.الفجام، في تصريح صحافي، الدور البارز لمسيرة سموه المشرفة لخدمة الوطن والتي كان خلالها مثالا للبذل والعطاء والتفاني، مما حفظ لسموه مكانة خاصة في قلوب أبناء الكويت المخلصين.



وقال: بهذه المناسبة باسمي وباسم كل منتسبي الهيئة نعاهد قيادتنا الرشيدة على مواصلة التقدم والعمل على تنمية وتقدم البلاد في مجال التعليم التطبيقي والتدريب ولن نألو جهدا وعطاء من أجل مواصلة مسيرة الازدهار تحت ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي عهده الشيخ صباح الخالد.



بدوره، تقدم نائب المدير العام للتدريب م.سيد جلال الطبطبائي بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد لنيله الثقة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بتزكيته لولاية العهد.



وإننا إذ نبارك لأنفسنا ونهنئ الكويت بهذه التزكية المباركة لسموه، متمنين له التوفيق والنجاح لخدمة الكويت وأهلها وأن يسدد الله خطاه تحت ظل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



من جانبه، تقدم نائب المدير العام للتخطيط والتنمية ندبا د.أنور محمد بالتهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة صدور الأمر الأميري السامي بتعيين سموكم وليا للعهد، داعين المولى عز وجل أن يعين سموكم على حمل هذه الأمانة ويوفقكم وأن يسدد خطاكم لما فيه الصلاح والرفعة لبلدنا الغالي الكويت، معربين لسموكم عن افتخارنا واعتزازنا بمسيرة سموكم العطرة والحافلة بالعطاء والإخلاص والإنجازات المميزة، داعين المولى عز وجل أن يحفظكم ويسدد خطاكم.



من جانبه، تقدم نائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية د.مشعل المنصوري بخالص التهاني وصادق التبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الخالد لنيله الثقة السامية وتعيينه من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وقال المنصوري: كان للأمر الأميري وتعيين صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لسمو الشيخ صباح الخالد ترحيب كبير وسعادة غامرة من جميع الشعب الكويتي لما له من حظوة حب واحترام ولما عرف عنه من أمانة ونزاهة وحب للكويت، مضيفا: لطالما كان سموه مثالا للعطاء وخدمة الكويت وشعبها، ودورا بارزا في نهضة وتنمية البلاد بكل المجالات ومسيرة سموه المضيئة تشهد له بذلك، مشيدا بإنجازاته السياسية والوطنية التي تتمتع بديبلوماسية عالية، وبصماته الكبيرة على المستويين المحلي والخارجي.



وختم المنصوري حديثه داعيا الله عز وجل أن يوفق سمو ولي العهد وان يكون بإذن الله خير سند ومعين لصاحب السمو، حفظه الله ورعاه، لإدارة شؤون البلاد والارتقاء بها لمصاف الدول المتقدمة.



بدوره، تقدم نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث د.محمد الحيان بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ صباح الخالد لنيله ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لتوليته ولاية العهد، سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد لما فيه الخير للبلاد والعباد.



وبهذه المناسبة، نعاهد القيادة الحكيمة وعلى رأسهم صاحب السمو أن نسير على خطى التنمية والتقدم المرسومة لرؤية الكويت الجديدة ونمضي نحو رقي التعليم وتقديم مخرجات مؤهلة تأهيلا علميا تخدم متطلبات سوق العمل وتلبي احتياجات التنمية والتكنولوجيا العالمية.