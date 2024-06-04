آلاء خليفة



تقدمت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ صباح الخالد بمناسبة تعيينه وليا للعهد وحصوله على ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد



وقالت في بيان لها ان سمو الشيخ صباح الخالد أهلٌ لهذه الثقة وجدير بها لما يتمتع به من حكمة وشخصية قيادية تستطيع تحمل المسؤوليات الجسام، ضارعين إلى الباري عز وجل أن يوفقه ويسدد على دروب الخير خطاه لما فيه رفعة الكويت وازدهارها وتحقيق آمال الشعب الكويتي الكريم وطموحاته، وتنفيذا لخطة التنمية الشاملة في ضوء التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير.