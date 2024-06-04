رفع وزير الخارجية عبدالله اليحيا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ صباح الخالد بمناسبة الثقة الغالية التي حظي بها من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بتزكية سموه وليا للعهد.



وقالت «الخارجية»، في بيان، ان اليحيا سأل المولى جلت قدرته أن يمد سموه بمداد عزمه لمواصلة المسيرة المباركة في الحفاظ على مكتسبات الوطن وترسيخ أركانه والعمل على رفعة شأنه وازدهاره إلى مزيد من الرفعة والسؤدد.



وتضرع الوزير اليحيا للباري عز وجل أن يوفق سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد في «حمل الأمانة لما فيه خير ورفعة وطننا الغالي». كما رفع وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ صباح الخالد بمناسبة تعيين سموه وليا للعهد.



وأعرب الوزير الوسمي عن أصدق التهاني والتبريكات بنيل الثقة السامية من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سائلا المولى عز وجل أن يسدد خطى سموه لما فيه خير البلاد والعباد.