تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، عبر سموه خلاله عن بالغ تهانيه وتقديره لسمو ولي العهد بمناسبة تزكية سموه وليا للعهد من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية والتوفيق ولدولة الكويت وشعبها الشقيق المزيد من التنمية والتقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.



وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد أخاه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة على هذه المبادرة الكريمة والمشاعر الأخوية الصادقة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، سائلا المولى العلي القدير أن ينعم عليه بدوام الصحة والعافية وعلى الشعب القطري الشقيق بمزيد من التقدم والرفعة تحت ظل القيادة الحكيمة لسموه.



كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر سموه خلاله عن بالغ تهانيه وتقديره لسمو ولي العهد بمناسبة تزكية سموه وليا للعهد من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية والتوفيق ولدولة الكويت وشعبها الشقيق المزيد من التنمية والتقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.



وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة على هذه المبادرة الكريمة والمشاعر الأخوية الصادقة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، سائلا المولى العلي القدير أن ينعم عليه بدوام الصحة والعافية وعلى الشعب السعودي الشقيق بمزيد من التقدم والرفعة تحت ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.



كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الأمير الوالد لدولة قطر الشقيقة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عبر سموه خلاله عن بالغ تهانيه وتقديره لسمو ولي العهد بمناسبة تزكية سموه وليا للعهد من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، متمنيا له دوام الصحة والعافية والتوفيق وللكويت وشعبها الشقيق المزيد من التنمية والتقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.



وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد أخاه صاحب السمو الأمير الوالد لدولة قطر الشقيقة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على هذه المبادرة الكريمة والمشاعر الأخوية الصادقة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، سائلا المولى العلي القدير أن ينعم عليه بدوام الصحة والعافية وعلى الشعب القطري الشقيق بمزيد من التقدم والرفعة تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.



كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد اتصالا هاتفيا من أخيه سمو الشيخ خالد بن محمـد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، عبر سموه خلاله عن بالغ تهانيه وتقديره لسمو ولي العهد بمناسبة تزكية سموه وليا للعهد من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، متمنيا له دوام الصحة والعافية والتوفيق وللكويت وشعبها الشقيق المزيد من التنمية والتقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.



وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد أخاه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على هذه المبادرة الكريمة والمشاعر الأخوية الصادقة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، سائلا المولى العلي القدير أن ينعم عليه بدوام الصحة والعافية وعلى شعب دولة الإمارات الشقيق بمزيد من التقدم والرفعة تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.