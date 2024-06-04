هنأ المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود سمو الشيخ صباح الخالد بمناسبة نيله الثقة السامية من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وتعيين سموه وليا للعهد، سائلا الله عز وجل له التوفيق والسداد.



وأضاف الحمود: ننتهز هذه المناسبة العزيزة والغالية علينا وعلى الشعب الكويتي الكريم للإشادة بما اتسمت به مسيرة سموه المعطاءة في خدمة الوطن التي تجسدها سنوات حافلة بالإنجازات المشهودة والبصمات الوطنية الواضحة رمزا للوفاء ونموذجا فريدا للعطاء والإخلاص والتفاني في حب الوطن وإيثار التضحية بالغالي والنفيس من أجله.



ودعا الحمود المولى عز وجل أن يديم على سمو ولي العهد موفور الصحة وتمام العافية، متمنيا لسموه التوفيق في أداء مهام عمله وأن يسدد الله خطاه نحو آفاق أرحب من التطور والنماء والازدهار لكويتنا الحبيبة.