تقدم اتحاد المكاتب الهندسـية والدور الاستـشـاريـة الـكـويتية بالتهاني إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد على ثقة صاحب السمو الأمير ـ حفظه الله ورعاه ـ وتزكيته وليا للعهد.



وقال رئيس الاتحاد م. بدر السلمان في تهنئة خاصة لسـموه بالمناسبة «لقد تلقينا نبأ تزكية صاحب السمو الأمير الشيخ مـشـعل الأحمد ـ حفظه الله ورعاه ـ لسمـوكـم وليا للعهد، وبهذه المناسبة نتقدم لسموكم بأجمل التهاني والتبريكات على هذه الثقة الغالية..».



وأضاف «ونحن على ثقة تامة بأن سموكم ستواصلون جهودكم في الحفاظ على الكويت وأهلها والعمل على تنميتها، متسلحين بخبرات سموكم في مختلف مجالات العمل السياسي والحكومي، داعين المولى عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم بقيادة صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه».