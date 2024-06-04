فرحان الشمري



هنأت جمعيات النفع العام سمو الشيخ صباح الخالد لنيله ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وتزكيته وليا للعهد، متمنية أن يعينه الله على حمل الأمانة. وأكدوا أن سمو الشيخ صباح الخالد صاحب سجل مشرف ونزيه وهو خير ممثل للكويت في المحافل الدولية خلال سجله السابق، مضيفين أنه المدافع عن الكويت والمحافظ على سمعتها محليا وخارجيا.



جمعية «النزاهة الوطنية الكويتية»



وبارك رئيس مجلس إدارة جمعية النزاهة الوطنية الكويتية المحامي محمد العتيبي لسمو الشيخ صباح الخالد تزكيته من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد.



وقال العتيبي في تصريحه، إن سمو الشيخ صباح الخالد صاحب سجل مشرف ونزيه وهو خير ممثل للكويت في المحافل الدولية خلال سجله السابق.



وأضاف العتيبي: عرفنا الشيخ صباح الخالد المدافع عن الكويت والمحافظ على سمعتها محليا وخارجيا، وأيضا تاريخه في حماية المال العام حافل من خلال ما شاهدنا من تطور تشريعات المحاسبة وكذلك توجيهاته خلال رؤية الكويت وخطة عمل الحكومات التي كان يرأسها وما احتوت من برامج تعنى بالحكومة ورقمنه الأجهزة الحكومية كلها مؤشرات بأن الكويت قادمة ومتوجهة نحو التطور والتقدم.



جمعية رابطة أعضاء التدريب بـ«التطبيقي»



وباركت رابطة أعضاء التدريس للكليات التطبيقية تزكية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لسمو الشيخ صباح الخالد وليا للعهد، وسدد الله خطاه ووفقه لما فيه خير البلاد والعباد.



جمعية إدارة جمعية المكتبات



وتقدم مجلس إدارة جمعية المكتبات والمعلومات بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، ‏لنيله الثقة الأميرية السامية وليا للعهد، وسألت الله أن يعينه على حمل هذه الأمانة العظيمة.



الجمعية الصيدلية



هذا، وباركت الجمعية الصيدلية الكويتية لسمو الشيخ صباح الخالد الثقة السامية بتزكيته وليا للعهد، وقالت: «نسأل الله لسموه التوفيق والسداد، وأن يعينه على حمل الأمانة».



جمعية أطباء الأسنان



‏وهنأت جمعية أطباء الأسنان الكويتية سمو الشيخ صباح الخالد لنيله ثقة صاحب السمو وصدور الأمر الأميري بتزكيته وليا للعهد، سائلين المولى عز وجل لسموه التوفيق والسداد.



رابطة الأدباء



وباركت رابطة الأدباء لسمو الشيخ صباح الخالد تزكيته وليا للعهد ونيله ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



الجمعية الكيميائية



من جهتها، تقدمت الجمعية الكيميائية الكويتية بأسمى التبريكات إلى سمو الشيخ صباح الخالد بمناسبة تزكيته وليا للعهد.



الجمعية الاقتصادية



وهنأت الجمعية الاقتصادية سمو الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، بمناسبة تزكيته وليا للعهد.



جمعية الكشافة



وتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية بالتهنئة إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بمناسبة تعيينه وليا للعهد.



جمعية المهندسين



وباركت جمعية المهندسين الكويتية لسمو الشيخ صباح الخالد ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، لتزكيته وليا للعهد، ‏وسألت الله تعالى أن يحفظهما ويوفقهما لما فيه خير البلاد والعباد.



الجمعية الطبية



وهنأت الجمعية الطبية الكويتية سمو الشيخ صباح الخالد بتزكيته وليا للعهد، وسألت الله أن يوفقه ويسدد خطاه لما فيه الخير للوطن والمواطنين.



جمعية المحامين



‏من ناحيتها، قدمت جمعية المحامين الكويتية خالص التهنئة إلى سمو الشيخ صباح الخالد لنيله ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وصدور الأمر الأميري بتزكية سموه وليا للعهد، سائلين المولى عز وجل لسموه التوفيق والسداد.



جمعية المعلمين



بدوره، تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية‬ وجموع المعلمين والمعلمات وأهل الميدان التربوي بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ صباح الخالد الحمد، حفظه الله، بمناسبة صدور أمر أميري بتزكية سموه وليا للعهد، متمنين لسموه التوفيق والسداد لما فيه خير وطننا الغالي.



جمعية إعانة المرضى



‏وباركت جمعية صندوق إعانة المرضى لسمو الشيخ صباح الخالد، حفظه الله ورعاه، ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، بتزكيته وليا للعهد، «أعانكم الله على حمل هذه الأمانة ووفقكم لما يحبه ويرضاه».



جمعية حقوق الإنسان



هذا، وهنأت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان سمو الشيخ صباح الخالد‬ بمناسبة تسميته وليا للعهد، وقالت «نبايعك على السمع والطاعة، ونحن واثقون تمام الثقة أنه سيكون لسموكم دور كبير في سبيل النهوض بأعباء الأمانة الكبيرة التي أسندت إليكم، لتحقيق المزيد من التقدم والنماء والرخاء لدولتنا الحبيبة».



جمعية علوم الأرض



وتـقـدمـت الـجـمعية الكويتية لعلوم الأرض ‏بأطيب التهاني والتبريكات لسمو الشيخ صباح الخالد لنيله الثقة الأميرية وتزكيته وليا للعهد، ‏وفقك الله وسدد خطاك.



جمعية الهلال الأحمر



تقدم رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي د.هلال الساير بصادق التهاني والتبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بمناسبة التزكية السامية من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.



وأعرب الساير في بيان صحافي أمس الاثنين باسمه واسم أعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي الجمعية عن تهانيهم بصدور الأمر الأميري بتزكية سموه وليا للعهد، متمنين أن يسدد الله خطاه لما فيه خير البلاد والعباد.



وأكد حرص القيادة السياسية الدائم على دعم العمل الإنساني ورعايته، مستذكرا جهود سمو ولي العهد السابقة في هذا المجال خلال فترة توليه المناصب المختلفة.



ولفت إلى أن الكويت ستواصل مسيرتها في العمل الإنساني والإغاثي عبر تقديم المساعدات التي تعكس موقف القيادة السياسية الثابت.