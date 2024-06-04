ليلى الشافعى



نيابة عن جميع العاملين في الهيئة العامة لشؤون القصر، رفع المدير العام للهيئة م.حمد البرجس خالص التهاني والتبريكات الى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بمناسبة نيل سموه ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتزكيته وليا للعهد.



وأعرب البرجس عن تمنياته لسموه بالنجاح في أن يكون خير سند لصاحب السمو الأمير لمواصلة مسيرة الخير والعطاء والأمن والاستقرار وخدمة وطننا الكويت والارتقاء بمسيرة التنمية الطموحة وتحقيق أهدافها المنشودة.



وأضاف البرجس أن سموه يمتلك خبرات كبيرة ومتنوعة في مجالات العمل الديبلوماسي والسياسي والاقتصادي بفضل رئاسته أربع حكومات متتالية خلال الفترة من نوفمبر 2019 حتى يوليو 2022، إلى جانب تاريخه وإنجازاته المشهودة في العمل الديبلوماسي منذ عام 1978 حتى توليه حقيبة وزارة الخارجية عدة مرات كان آخرها عام 2019، هذا إلى جانب حقائب وزارية أخرى منها الإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون مجلس الوزراء.



ونقل البرجس عن قيادات الهيئة والمشمولين برعايتها خالص تمنياتهم الى سمو ولي العهد بالتوفيق والسداد وثقتهم في دعمه وتوجيهاته لقيادات جميع الجهات ذات الصلة بالقصر برعايتهم وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة المعنوية والمادية.