بشرى شعبان



تقدم مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي باسمه وجميع العاملين بالهيئة بالتبريكات والتهاني إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد لحصوله على ثقة القيادة السياسية وتزكيته وليا للعهد.



وقال في تصريح صحافي: نبارك لسمو الشيخ صباح الخالد حصوله على ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتزكيته وليا للعهد.



وأضاف: بداية عهد جديد عنوانه «تصحيح المسار» بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الذي أعاد الكويت إلى خارطة التنمية والتطوير، وأكمل عقد القيادة السياسية بتزكية سمو الشيخ صباح الخالد وليا للعهد، لتبحر سفينة الوطن نحو الاستقرار وتكمل مسيرة الآباء والأجداد لتعود الكويت كسابق عهدها «درة الخليج».