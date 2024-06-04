بشرى شعبان



تقدم مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة الحميدي المطيري باسمه وباسم قيادات والعاملين بالهيئة أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات إلى سمو الشيخ صباح الخالد لنيله ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتعيينه وليا للعهد، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاه ويمده بعونه وتوفيقه لما فيه خير للبلاد والعباد وان يكون سندا وعضدا لصاحب السمو، داعيا المولى تعالى أن يمده بعونه وتوفيقه لمواصلة المسيرة التنموية للوطن الغالي وتحقيق كل ما يتطلع إليه الوطن والمواطنون من عزة ورفعة وازدهار.



بدوره، تقدم نائب مدير عام الهيئة للخدمات التعليمية والتأهيلية بالانابة مبارك البداح بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ صباح الخالد، حفظه الله ورعاه، بمناسبة نيله ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتعيينه وليا للعهد، داعين المولى أن يعينه على حمل المسؤولية ويوفقه ويسدد خطاه لما فيه خير للبلاد والعباد، متمنيا لسموه أطيب التمنيات بالتوفيق في استكمال جهود البناء ومسيرة التنمية لبلادنا الكويت الحبيبة.



بدوره، توجه نائب مدير عام الهيئة للشؤون المالية والادارية بالانابة خالد الحربي بأسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات إلى سمو الشيخ صباح الخالد لتعيينه وليا للعهد، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاه ويمده بعونه لما فيه خير للبلاد والعباد، داعيا الله عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم على دروب الخير لما فيه مصلحة لوطننا الحبيب وشعبنا الكريم ويديم الأمن والأمان ويبعد عنا كل شر.