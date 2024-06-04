تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر سموه خلاله عن بالغ تهانيه بمناسبة صدور الأمر الأميري بتزكية سمو الشيخ صباح الخالد - حفظه الله - وليا للعهد متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية والتوفيق ولدولة الكويت وشعبها المزيد من التطور والازدهار والنمو تحت ظل القيادة الحكيمة لسموه رعاه الله.



هذا، وقد شكر صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، أخاه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة على هذه البادرة الكريمة وحمله سموه تحياته لأخيه صاحب السمو الأمير الوالد لدولة قطر الشقيقة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلا المولى العلي القدير أن ينعم عليهما بدوام الصحة والعافية وعلى الشعب القطري الشقيق بمزيد من التقدم والرفعة والنماء.