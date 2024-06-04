أعرب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وجميع أعضاء السلطة القضائية عن ترحيبهم بصدور الأمر الأميري السامي بتزكية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ـ حفظه الله ورعاه ـ لسمو الشيخ صباح الخالد وليا للعهد في دولة الكويت الغالية، متمنين لسموه التوفيق والسداد لما فيه خير الوطن والمواطنين. وبهذه المناسبة تقدم رئيس المجلس الأعلى للقضاء وجميع أعضاء السلطة القضائية في بيان أمس الاثنين بأسمى آيات التهنئة والتبريكات لسمو الشيخ صباح الخالد وشعب الكويت الكريم بتولي سموه ولاية العهد عضيدا ومعينا لسمو أمير البلاد المفدى، راجين الله تعالى أن يوفقهم ويسدد على دروب الخير خطاهم لمواصلة مسيرة الخير والازدهار.