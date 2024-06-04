

عاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف اليوم الإثنين إلى البلاد بعد زيارة رسمية إلى مصر.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي: إن الشيخ فهد اليوسف التقى خلال الزيارة نظيره المصري اللواء محمود توفيق وكبار القادة الأمنيين في وزارة الداخلية المصرية. وبحسب البيان كان في استقبال وزير الداخلية على أرض مطار الكويت الدولي عدد من القيادات الأمنية.



وناقش الشيخ فهد اليوسف خلال الزيارة مع نظيره المصري أوجه التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين وآخر مستجدات القضايا الأمنية محل الاهتمام المشترك إضافة إلى آلية التعاون وتبادل الخبرات للاستفادة من القدرات التدريبية في مختلف مجالات العمل الأمني.



كما ناقش أهم المعوقات التي تواجه المواطنين والطلبة الكويتيين الدارسين في مصر وأهمية تسهيل جميع إجراءاتهم وكذلك مشكلة الإفصاح عن العملات النقدية في المطارات واتخاذ الإجراءات المناسبة لها.



وتم بحث أسباب تأخير تسجيل العقارات الخاصة بالكويتيين في مصر وطرق تسهيلها علاوة على الاتفاق على وضع آلية بين الجهات المعنية لتنظيم والإسراع في إنهاء الإجراءات والموافقات الأمنية.