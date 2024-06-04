رداً على توجه الحكومة السورية لـ «التشارك» مع القطاع الخاص، أكد خبير اقتصادي أن منشآت القطاع العام خاسرة بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن خطة استثمارها مع القطاع الخاص ضمن ما يسمى بـ «التشاركية» ستكون فاشلة وغير قابلة للتطبيق.



ونقلت صحيفة «الوطن»، المقربة من السلطة، عن الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إبراهيم العدي، أن «القطاع العام أنشئ ليقوم بدور اقتصادي واجتماعي، ولكن دوره الاقتصادي تلاشى وأغلب شركات القطاع العام خاسرة لأن جزءا كبيرا منها أصبح عبئا على خزينة الدولة».



ورأى العدي أن «التشاركية كمفهوم نظري مقبولة ولكن عمليا غير قابلة للتطبيق والشراكة ستكون فاشلة على أرض الواقع، فالعقلية الاقتصادية التقليدية الموجودة في القطاع العام لن تتقبل مفهوم التشاركية».

وأشار إلى أن القطاع العام خلق برجوازية وظيفية قائمة على تجميع المال والاستفادة من الموقع الوظيفي، متهما بعض الأثرياء بأنهم جمعوا أموالهم من ذلك القطاع.



وقال العدي إن عملية «تحويل شركات القطاع العام من خاسرة إلى رابحة عبر التشاركية، يكون إما في التخلي عن القطاع العام بشرط أن يتحمل القطاع الخاص المسؤولية الاجتماعية وضمان حقوق العمال وإما بتحويل شركات القطاع العام إلى شركات مساهمة وتصبح الدولة شريكا مساهما».



وأضاف أن هذا «يتطلب إعادة تقييم كاملة لأملاك القطاع العام لتحويلها إلى أسهم»، مشيرا إلى أن «القطاع الخاص سيصبح المالك الحقيقي والقطاع العام سيكون غائبا (وهميا) في حال التشاركية».

ورأى العدي أن اقتصاد النظام السوري حاليا «يقوم على الاحتكار، والمنافسة غائبة تماما في السوق».