تاكيدا لما أشارت إليه "الأنباء" في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي، اعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على (6) متورطين بحوزتهم حوالي (1,000,000) كبسولة من مادة اللاريكا المخدرة حاولوا تهريبها الى البلاد عن طريق مطار الكويت الدولي.



وقالت الوزارة في بيان صادر عنها: تمكن ‎قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط (6) أشخاص متورطين، (5) مواطنين ومواطنة، اثنان منهم يعملان بالإدارة العامة للجمارك، وبحوزتهم حوالي (1,000,000) مليون كبسولة من اللاريكا المجرمة حاولوا ادخالها الى البلاد عن طريق مطار الكويت الدولي، وتقدر قيمتها السوقية بـ(2,000,000) مليون دينار، وتمت إحالتهم والمضبوطات الى جهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



وتؤكد وزارة الداخلية ان الجهود الأمنية مستمرة لضبط كل من يحاول جلب المواد المخدرة وتجفيف منابع تهريب السموم وحماية المجتمع والحفاظ عليه، وتهيب بالجميع الى التعاون مع رجال الأمن والابلاغ عن اي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).